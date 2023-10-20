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Рост цен в Казахстане оказался почти в два раза выше, чем в среднем по ЕАЭС

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Деньги. Купюры.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Темпы роста цен в странах ЕАЭС по итогам сентября составили 6,5% за год. В Казахстане этот показатель составил 11,8%. Подробнее об инфляционных процессах читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан неоднократно оказывался лидером по годовому росту цен на товары и услуги среди стран, входящих в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Например, по итогам августа инфляция в стране составила 13,1%, тогда как в среднем по союзу – 5,9%.

Несмотря на тот факт, что сейчас темпы роста цен в Казахстане снижаются, ситуация в годовом разрезе не изменилась. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам сентября в странах-участницах ЕАЭС месячная инфляция составила 0,8%:

  • в Армении – 0,9%;
  • в Беларуси – 0,7%;
  • в Казахстане – 0,6%;
  • в Кыргызстане – 0,3%;
  • в России – 0,9%.

То есть в месячной динамике Казахстан уже уступил "пальму первенства", однако в годовом разрезе лидерство по темпам роста цен по-прежнему за ним:

  • Армения – 0,1%;
  • Беларусь – 2,0%;
  • Казахстан – 11,8%;
  • Кыргызстан – 9,6%;
  • Россия – 6,0%.
Инфляция в странах-участницах ЕАЭС
Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Что сильнее всего подорожало

Казахстан является лидером по годовому росту цен на продовольственные товары – 11,4%, и в сфере платных услуг – 11,9%. Кыргызстан же вышел на первое место по непродовольственной инфляции – 14,5% за год.

В среднем в ЕАЭС продукты питания подорожали на 5,4%, непродовольственные товары – на 5,3%, а сфера услуг – на 9,7%.

Стоит отметить, что из-за текущих темпов роста цен страдают не только зарплаты казахстанцев, но и пенсии, рост которых не успевает за инфляцией. Это приводит к тому, что покупательная способность пожилых казахстанцев неуклонно падает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041816-rost-tsen-v-kazahstane-pochti-v-dva-raza-vyshe-chem-v-eaes/

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