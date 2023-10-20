Рост цен в Казахстане оказался почти в два раза выше, чем в среднем по ЕАЭС

Темпы роста цен в странах ЕАЭС по итогам сентября составили 6,5% за год. В Казахстане этот показатель составил 11,8%. Подробнее об инфляционных процессах читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан неоднократно оказывался лидером по годовому росту цен на товары и услуги среди стран, входящих в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Например, по итогам августа инфляция в стране составила 13,1%, тогда как в среднем по союзу – 5,9%.

Несмотря на тот факт, что сейчас темпы роста цен в Казахстане снижаются, ситуация в годовом разрезе не изменилась. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам сентября в странах-участницах ЕАЭС месячная инфляция составила 0,8%:

в Армении – 0,9% ;

; в Беларуси – 0,7% ;

; в Казахстане – 0,6% ;

; в Кыргызстане – 0,3% ;

; в России – 0,9%.

То есть в месячной динамике Казахстан уже уступил "пальму первенства", однако в годовом разрезе лидерство по темпам роста цен по-прежнему за ним:

Армения – 0,1% ;

; Беларусь – 2,0% ;

; Казахстан – 11,8% ;

; Кыргызстан – 9,6% ;

; Россия – 6,0%.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Что сильнее всего подорожало

Казахстан является лидером по годовому росту цен на продовольственные товары – 11,4%, и в сфере платных услуг – 11,9%. Кыргызстан же вышел на первое место по непродовольственной инфляции – 14,5% за год.

В среднем в ЕАЭС продукты питания подорожали на 5,4%, непродовольственные товары – на 5,3%, а сфера услуг – на 9,7%.

Стоит отметить, что из-за текущих темпов роста цен страдают не только зарплаты казахстанцев, но и пенсии, рост которых не успевает за инфляцией. Это приводит к тому, что покупательная способность пожилых казахстанцев неуклонно падает.