Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

Опубликовано:

Продавец держит в руках калькулятор на фоне мяса
Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы стали есть больше мяса. На этом фоне растут и цены. Сильнее всего в стране подорожали говядина и свинина. О том, на сколько выросла их средняя стоимость, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным аналитиков EnergyProm, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстане произвели порядка 57,4 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса разного домашнего скота – это сразу на 8,4% больше, чем было годом ранее. Увеличилось и его потребление населением.

Ранее аналитики фиксировали заметное снижение, которое было связано в том числе и с ростом цен. Однако во втором квартале 2023 года ситуация изменилась – потребление выросло на 3,5% за год, с 19 до 19,7 килограмма в среднем на человека.

Потребление мяса в Казахстане выросло
Потребление мяса в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне выросли и цены – в среднем на 8,6% за год. Сильнее всего по итогам сентября подорожало мясо говядины (на 10,6%) и свинины (на 10,3%). Также заметный рост цен был зафиксирован на конину (на 7,3%). Баранина и мясо птицы выросли в цене на 6,7% и 2,8% за год соответственно.

Отметим, что подорожала и колбаса – в среднем на 9,9%. Вареная выросла в цене на 10,4%, полукопченая – на 9,4%. Стоимость других мясных изделий за год выросла в среднем на 8,4%.

В региональном разрезе самый сильный рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области – сразу на 13,9%. Следом идет Алматинская область – 12,2%, а третье место заняла Астана – 11,8%.

В Алматы и Шымкенте мясо подорожало на 9,5% и 3,1% соответственно.

Рост цен на мясо в Казахстане
Рост цен на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что в стране растут цены не только на мясо. По итогам октября инфляция в Казахстане составила 10,8% – сильнее всего из продуктов питания подорожали помидоры, яйца и огурцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043934-kakoe-myaso-silnee-vsego-podorozhalo-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.