Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

Казахстанцы стали есть больше мяса. На этом фоне растут и цены. Сильнее всего в стране подорожали говядина и свинина. О том, на сколько выросла их средняя стоимость, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным аналитиков EnergyProm, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстане произвели порядка 57,4 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса разного домашнего скота – это сразу на 8,4% больше, чем было годом ранее. Увеличилось и его потребление населением.

Ранее аналитики фиксировали заметное снижение, которое было связано в том числе и с ростом цен. Однако во втором квартале 2023 года ситуация изменилась – потребление выросло на 3,5% за год, с 19 до 19,7 килограмма в среднем на человека.

Потребление мяса в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне выросли и цены – в среднем на 8,6% за год. Сильнее всего по итогам сентября подорожало мясо говядины (на 10,6%) и свинины (на 10,3%). Также заметный рост цен был зафиксирован на конину (на 7,3%). Баранина и мясо птицы выросли в цене на 6,7% и 2,8% за год соответственно.

Отметим, что подорожала и колбаса – в среднем на 9,9%. Вареная выросла в цене на 10,4%, полукопченая – на 9,4%. Стоимость других мясных изделий за год выросла в среднем на 8,4%.

В региональном разрезе самый сильный рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области – сразу на 13,9%. Следом идет Алматинская область – 12,2%, а третье место заняла Астана – 11,8%.

В Алматы и Шымкенте мясо подорожало на 9,5% и 3,1% соответственно.

Рост цен на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что в стране растут цены не только на мясо. По итогам октября инфляция в Казахстане составила 10,8% – сильнее всего из продуктов питания подорожали помидоры, яйца и огурцы.