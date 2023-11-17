Серьезное подорожание риса зафиксировали в Казахстане

На фоне снижения производства риса цены на него взлетели в Казахстане – сразу на 40,3% за год. Где продается самая дорогая рисовая крупа, журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

С января по октябрь 2023 года в Казахстане произвели 177,2 тыс. тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса. Это сразу на 9,8% меньше, чем было в прошлом году.

При этом в страну стало больше поставляться иностранной продукции. Если годом ранее Казахстан импортировал 6,3 тыс. тонн такого риса, то в текущем – уже 21 тыс. тонн. Таким образом доля импорта выросла с 3,9% до 13,6%.

На этом фоне казахстанцы столкнулись с очень серьезным ростом цен. Так, по итогам октября текущего года рис подорожал сразу на 40,3% за год. Для сравнения: годом ранее прирост составлял только 28,9%, а текущая инфляция в стране равна лишь 10,8%.

Если год назад килограмм шлифованного и полированного риса в среднем стоил около 473 тенге, то теперь – 654 тенге.

Рост цен на рис в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом в зависимости от региона средняя стоимость рисовой крупы может сильно отличаться Так, например, самые высокие цены в октябре были зафиксированы в Актау – 904 тенге за килограмм. Следом идут Уральск и Астана – 829 тенге и 821 тенге соответственно.

В Алматы килограмм риса в среднем стоит 597 тенге, а в Шымкенте – 646 тенге за килограмм. Самые низкие цены на крупу зафиксированы в Кызылорде (495 тенге), Петропавловске (510 тенге) и Талдыкоргане (519 тенге).

Где продается самый дорогой рис в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что цены растут не только на рис. Ранее мы рассказывали о подорожании мясных и молочных продуктов.