Сильный рост цен на обувь был зафиксирован в Казахстане

Рынок обуви в Казахстане сильно зависит от импорта. Жители страны между тем сталкиваются со значительным ростом цен – более 13% за год. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

За январь-сентябрь текущего года в Казахстане было произведено 1,2 млн пар обуви – это сразу на 7,4% больше, чем было в прошлом году.

Однако, несмотря на рост производства, казахстанский рынок обувной продукции все равно практически полностью принадлежит иностранным компаниям – отечественные производители обеспечили лишь 3,1% спроса.

Вместе с тем в стране растут цены. Так, по итогам октября ботинки, туфли и прочая обувь подорожала в среднем на 13,2% за год. Для сравнения: годовая инфляция за этот же период составила 10,8%.

Где сильнее всего подорожала обувь

Среди регионов лидером по росту цен стала Мангистауская область – плюс 22,1%. Следом идут Туркестанская и Жамбылская области – 20% и 17,3% соответственно.

Наименьшее удорожание было зафиксировано в области Жетісу – всего 4,6%. В Астане цены выросли на 10,2% за год, в Алматы – на 13,4%, а в Шымкенте – на 16,7%.

Рост цен на обувную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Сильнее всего подорожала детская обувь – сразу на 14,7%, женская – на 13,2%, а мужская – на 12,4%.

Стоит отметить, что и годом ранее фиксировался рост цен на обувную продукцию. Тогда подорожание составило в среднем 16,6%.