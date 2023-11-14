Сильный рост цен на обувь был зафиксирован в Казахстане

Рынок обуви в Казахстане сильно зависит от импорта. Жители страны между тем сталкиваются со значительным ростом цен – более 13% за год. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.
За январь-сентябрь текущего года в Казахстане было произведено 1,2 млн пар обуви – это сразу на 7,4% больше, чем было в прошлом году.
Однако, несмотря на рост производства, казахстанский рынок обувной продукции все равно практически полностью принадлежит иностранным компаниям – отечественные производители обеспечили лишь 3,1% спроса.
Вместе с тем в стране растут цены. Так, по итогам октября ботинки, туфли и прочая обувь подорожала в среднем на 13,2% за год. Для сравнения: годовая инфляция за этот же период составила 10,8%.
Где сильнее всего подорожала обувь
Среди регионов лидером по росту цен стала Мангистауская область – плюс 22,1%. Следом идут Туркестанская и Жамбылская области – 20% и 17,3% соответственно.
Наименьшее удорожание было зафиксировано в области Жетісу – всего 4,6%. В Астане цены выросли на 10,2% за год, в Алматы – на 13,4%, а в Шымкенте – на 16,7%.
Сильнее всего подорожала детская обувь – сразу на 14,7%, женская – на 13,2%, а мужская – на 12,4%.
Стоит отметить, что и годом ранее фиксировался рост цен на обувную продукцию. Тогда подорожание составило в среднем 16,6%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045650-silnyy-rost-tsen-na-obuv-byl-zafiksirovan-v-kazahstane/