Следует ли казахстанцам ожидать роста цен на обувь после введения маркировки

Глава министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, для чего вводится маркировка на обувь, и как она повлияет на цены, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что нужно стремиться вести цивилизованную торговлю и максимально обелять рынок.

"С точки зрения затрат на маркировку, у меня нет с собой детальных цифр, но для дистрибьюторов, тех, кто продает, это относительно небольшие деньги. Наша основная задача – и налоговое поступление, и таможенные сборы, рынок продажи товаров в целом должен быть максимально близок к прозрачному рынку, который работает в законной сфере", – сказал он.

Председатель комитета индустриального развития Азамат Панбаев в свою очередь прокомментировал вопрос о том, подорожает ли обувь из-за введения маркировки.

"В целом маркировка обязывает розничных реализаторов приобрести ряд оборудования. Это сканер, стоимость около 25 тысяч тенге, сама контрольная марка стоит порядка 3 тенге. В целом обувь в прошлом году подорожала где-то на 13 %, но это не связано именно с маркировкой. Это связано с инфляционными процессами. Непродовольственные товары тоже подорожали", – указал он.

Отметим, что весной этого года аналитики отмечали рост цен на обувь в Казахстане. Они подчеркивали, что отечественное производство обуви растет, однако рынок практически полностью занят импортной продукцией.

Зафиксированный на тот момент рост цен на обувь составил в среднем свыше 20 процентов, на детскую - выше 26 процентов.

Что такое цифровая маркировка?

Это межнациональный проект, который реализуется на уровне стран ЕАЭС. Маркировка дает уникальную возможность отследить весь путь передвижения товара от производителя до конечного потребителя, исключив возможность контрафакта.