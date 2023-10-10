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30 лет независимости Казахстана

Каким специалистам обещали зарплаты выше 700 тыс. тенге в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На казахстанской бирже труда можно найти высокооплачиваемые вакансии. Например, горному инженеру готовы были платить более 700 тыс. тенге. Кому еще обещали высокие оклады, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане с учетом всех предприятий по итогам второго квартала 2023 года составила 335 134 тенге. Впрочем, это не значит, что всем казахстанцам платят столько – все зависит от профессии, региона и самого предприятия.

Так, например, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в сентябре 2023 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было опубликовано 127 тыс. вакансий.

Чаще всего работодатели искали высококвалифицированные кадры – на них пришлось 54,4 тыс. вакансий (43% от общего спроса на рынке труда). Еще 44,9 тыс. предложений было опубликовано для персонала средней квалификации и 27,7 тыс. вакансий – для неквалифицированных работников.

Однако за месяц казахстанцы опубликовали 113,8 тыс. резюме. В сентябре наблюдался дефицит кадров среди операторов контакт-центров (количество вакансий для них превысило количество соискателей на 4,4 тыс. позиций), учителей математики (1,3 тыс.), а также помощников воспитателей (1,2 тыс.).

При этом количество соискателей на позицию вахтера, напротив, превысило число аналогичных вакансий на 1,3 тыс. человек, юристов – на 1 тыс., учителей физкультуры и спорта – на 0,8 тыс. человек.

Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается самых высокооплачиваемых позиций, то в сентябре ими стали механики участков – им предлагали зарплату от 766 тыс. тенге. Следом идут горные инженеры – от 760 тыс. тенге и руководители службы маркетинга – от 700 тыс. тенге.

Впрочем, сами казахстанцы искали другую высокооплачиваемую работу. Так, самые высокие оклады просили капитаны судна (в среднем от 1,2 млн тенге), пилоты (от 1,2 млн тенге), а также научные сотрудники (от 950 тыс. тенге).

Напомним, ранее аналитики выяснили, что очень важную роль в размере зарплаты также играет опыт соискателя – работникам без опыта платят в среднем на 282 тысяч тенге меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040326-kakim-spetsialistam-obeschali-zarplaty-vyshe-700-tys-tenge-v-kazahstane/

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