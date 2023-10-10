Каким специалистам обещали зарплаты выше 700 тыс. тенге в Казахстане

На казахстанской бирже труда можно найти высокооплачиваемые вакансии. Например, горному инженеру готовы были платить более 700 тыс. тенге. Кому еще обещали высокие оклады, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане с учетом всех предприятий по итогам второго квартала 2023 года составила 335 134 тенге. Впрочем, это не значит, что всем казахстанцам платят столько – все зависит от профессии, региона и самого предприятия.

Так, например, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в сентябре 2023 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было опубликовано 127 тыс. вакансий.

Чаще всего работодатели искали высококвалифицированные кадры – на них пришлось 54,4 тыс. вакансий (43% от общего спроса на рынке труда). Еще 44,9 тыс. предложений было опубликовано для персонала средней квалификации и 27,7 тыс. вакансий – для неквалифицированных работников.

Однако за месяц казахстанцы опубликовали 113,8 тыс. резюме. В сентябре наблюдался дефицит кадров среди операторов контакт-центров (количество вакансий для них превысило количество соискателей на 4,4 тыс. позиций), учителей математики (1,3 тыс.), а также помощников воспитателей (1,2 тыс.).

При этом количество соискателей на позицию вахтера, напротив, превысило число аналогичных вакансий на 1,3 тыс. человек, юристов – на 1 тыс., учителей физкультуры и спорта – на 0,8 тыс. человек.

Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается самых высокооплачиваемых позиций, то в сентябре ими стали механики участков – им предлагали зарплату от 766 тыс. тенге. Следом идут горные инженеры – от 760 тыс. тенге и руководители службы маркетинга – от 700 тыс. тенге.

Впрочем, сами казахстанцы искали другую высокооплачиваемую работу. Так, самые высокие оклады просили капитаны судна (в среднем от 1,2 млн тенге), пилоты (от 1,2 млн тенге), а также научные сотрудники (от 950 тыс. тенге).

Напомним, ранее аналитики выяснили, что очень важную роль в размере зарплаты также играет опыт соискателя – работникам без опыта платят в среднем на 282 тысяч тенге меньше.