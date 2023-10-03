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Реальный рост зарплат в Казахстане медленнее, чем в других странах ЕАЭС

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Купюры и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата в Казахстане стремительно растет, однако в реальном выражении почти весь прирост съедает инфляция. В других странах ЕАЭС такой проблемы нет. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Во втором квартале 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла рекордных значенийболее 365 тыс. тенге. С таким показателем, как отмечают аналитики Finprom, Казахстан обгоняет другие страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но только в отдельных категориях.

Если рассматривать среднюю зарплату за первое полугодие 2023 года, то в Казахстане она равна примерно 780 долларов. Это один из самых высоких показателей в ЕАЭС. Выше только в России – 915 долларов. Дальше по убыванию идут Армения (671 доллар), Беларусь (490 долларов) и Кыргызстан (272 доллара).

При этом Казахстан лидирует по размерам зарплат в горнодобывающей промышленности (1 635 долларов), строительстве (1 013 долларов), а также в сферах транспорта и складирования (984 доллара), администрирования (775 долларов) и услуг по проживанию и питанию (696 доллара).

В остальных секторах экономики лидерство держит Россия, а Беларусь заняла "уверенную" середину в зарплатной сетке.

Зарплаты в странах ЕАЭС
Зарплаты в странах ЕАЭС. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, важно отметить, что в Казахстане растет не только средняя зарплата, но и цены на товары и услуги. Из-за инфляции реальный рост казахстанцы почти не ощущают.

Так, согласно данным аналитиков, если номинальная зарплата в стране выросла на 18% по отношению к январю-июню 2022 года, то реальный рост за минусом инфляции составил всего лишь 0,2%.

Впрочем, ранее ситуация была еще более сложной. Еще в первом квартале 2023 года рост цен на товары и услуги оказался выше роста средней зарплаты, в результате чего она теряла свою покупательную способность.

Такой проблемы нет в других странах ЕАЭС. Так, например, в Кыргызстане номинальный рост зарплаты равен 29,1%, а реальный – 14,6%. В Армении эти показатели составляют 19,5% и 14,7% соответственно. В России номинальная зарплата выросла на 12,7%, а реальная – на 6,8%, а в Беларуси – на 14,6% и 7,4% соответственно.

Таким образом, только казахстанцы не могут в полной мере ощутить рост своих зарплат из-за постоянно повышающихся цен. Напомним, именно Казахстан является лидером по инфляции среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза.

Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС
Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: finprom.kz

Однако нельзя сказать, что в Казахстане все плохо. Аналитики сравнили, сколько килограммов разных продуктов питания можно купить на одну зарплату в каждой стране ЕАЭС.

Оказалось, что лидером в этом плане является Россия, а вот Казахстан оказался в середине рейтинга. Самый худший показатель зафиксирован в Кыргызстане, что обусловлено низким уровнем доходов, а также высоким показателем продуктовой импортозависимости.

Сколько продуктов можно купить на зарплату в стране ЕАЭС
Сколько продуктов можно купить на зарплату в стране ЕАЭС. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, проблема зависимости от импорта существует и в Казахстане. Так, например, в прошлом году в стране начались проблемы с сахаром как раз из-за того, что большая его часть завозится из-за границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039287-realnyy-rost-zarplat-v-kazahstane-medlennee-chem-v-drugih-stranah-eaes/

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