Казахстанцы стали чаще жаловаться на качество интернета

Многие граждане Казахстана недовольны качеством интернета и сотовой связи. Как рассказали в Минторге, количество жалоб увеличилось в 2,5 раза. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Тема качества интернета и сотовой связи в Казахстане всегда на слуху. Жители страны неоднократно жаловались на услуги операторов.

Впрочем, есть и другие мнения. Например, ранее глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что в стране приемлемый интернет за приемлемую цену.

Тем не менее многие казахстанцы не получают качественные интернет и сотовую связь. Как сообщают в Министерстве торговли и интеграции РК, количество жалоб на качество этих услуг по сравнению с предыдущими годами увеличилось в 2,5 раза.

"Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", – сообщил руководитель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков.

В стране также было проведено независимое социологическое исследование, в котором приняли участие 10 тыс. респондентов. Примерно 33,3% опрошенных оказались недовольными именно услугами интернет-провайдеров.

Напомним, ранее в Казахстане ужесточили наказание для операторов сотовой связи за низкое качество услуг. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что у проблемы с интернетом и связью есть очевидные причины:

радиофобия населения – многие жители страны не хотят видеть рядом со своими домами сотовые вышки;

дешевизна интернета – низкая, по мировым меркам, стоимость услуг работает "якорем" для операторов, которым не хватает денег для улучшения своей инфраструктуры.

Стоит отметить, что казахстанцы жалуются на качество и других услуг. Так, по данным Минтруда, наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли – 14,3 тыс., бытовых услуг – 4,7 тыс., а также электронной торговли – 2,6 тыс. обращений.

Как рассказали в ведомстве, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%.

Напомним, если казахстанцы столкнулись с предоставлением некачественных услуг, то они могут пожаловаться в Комитет по защите прав потребителей. О том, что можно требовать у услугодателя и как правильно защитить свои права, мы подробно рассказывали здесь.