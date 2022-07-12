Ответственность за некачественный интернет и связь ужесточили в Казахстане

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По поручению президента Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и казахстанские депутаты разработали меры по ужесточению ответственности операторов связи за предоставление некачественных услуг, в том числе интернета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указывается, что накануне Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Кроме того, ранее президент поручал усилить защиту прав потребителей в области связи, внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных параметров интернет-связи с теми, что заявлены операторами.

Так, теперь за нарушения операторы связи будут оштрафованы на 1000 МРП (3 180 000 тенге) вместо 100 (318 000 тенге), а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 (636 000 тенге) до 1500 МРП (4 770 000 тенге).

В МЦРИАП добавили, что провели анализ, согласно которому количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз. По итогам минувшего года проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, в 2019 году – 93).

Также в ведомстве разъяснили, что для проведения проверки в отношении оператора из-за плохого качество связи или интернета казахстанцам необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций либо территориальной инспекции связи соответствующей области.

Это можно сделать через портал "Электронного правительства", систему подачи обращений "Е-Оtinish", либо в бумажном виде. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку.

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки, в ходе которой проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи.

В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется протокол по статье 637 КоАП РК и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в прошлом году неоднократно критиковал качество интернет-связи в стране и заявлял о необходимости принять меры для ее улучшения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1978030-otvetstvennost-za-nekachestvennyy-internet-i-svyaz-uzhestochili-v-kazahstane/