Продажи жилья падают в Казахстане

На фоне подорожания жилья в Казахстане спрос на него пошел вниз. За месяц продажи упали сразу на 8,8%, а за год – на 2,3%. Сколько всего недвижимости было продано, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября цены на первичном рынке жилья в Казахстане выросли сразу на 1,5%, а на вторичном – на 0,1%. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане наблюдается сильное падение спроса на жилую недвижимость.

В сентябре было зарегистрировано 35 398 сделок – это сразу на 8,8% меньше, чем было в августе. При этом предыдущие три месяца количество продаж только росло.

Впрочем, в годовом разрезе падение оказалось не таким большим – всего 2,3%. В сентябре 2022 года была продана 36 241 единица жилья.

Спрос на жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Какое жилье покупали казахстанцы

Лишь в двух регионах Казахстана в сентябре не было зафиксировано падение продаж: в Алматы и Западно-Казахстанской области. Здесь количество сделок за месяц увеличилось на 8,6% (до 6 436) и на 2,6% (до 1 087).

В Астане падение составило 3,6% (до 6 731), в Шымкенте спрос упал на 13,2% (до 1 324), а сильнее всего продажи за месяц снизились в Северо-Казахстанской области – сразу на 26,4% за месяц (до 868).

Спрос на жилье в сентябре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что из общего количества сделок основная масса пришлась на квартиры – 26 583 сделки, что сразу на 7,3% меньше, чем было в августе. Из них 10 184 сделки были проведены по 1-комнатным квартирам, 9 898 – по 2-комнатным и 5 308 – по 3-комнатным.

На индивидуальное жилье пришлось лишь 8 815 сделок купли-продажи – это на 13,1% меньше, чем было месяцем ранее.

Таким образом, повышение спроса на жилую недвижимость в Казахстане, которое наблюдалось последние три месяца, не продолжилось в сентябре. Вполне возможно, что предыдущий рост был связан с разрешением некоторым категориям казахстанцев изымать все свои пенсионные накопления.