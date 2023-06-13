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30 лет независимости Казахстана

Минимальная стоимость сигарет в два этапа вырастет в Казахстане

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Прожженные бумажные фигурки семьи стоят рядом с надписью "STOP" из сигарет
Сигареты. Иллюстративное фото: Getty Images/Amorn Pengmawong

В Казахстане установлена минимальная стоимость табачных изделий. Уже с 1 июля ее планируют увеличить на 60 тенге и еще на столько же – с 1 января 2024 года. Точные цифры узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно приказу министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", на данный момент пачка из 20 сигарет минимум может стоить 650 тенге.

При этом уже с 1 июля 2023 года в приказ будут внесены изменения, которые увеличат минимальную цену в два раза, передает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Согласно поправкам, со следующего месяца и до конца года минимальная розничная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком будет составлять 710 тенге.

А со следующего года минимально возможный ценник вырастет еще больше – до 770 тенге.

Напомним, что данный показатель повышается на законодательном уровне периодически. Например, еще два года назад пачка сигарет у розничных продавцов могла стоить не менее 520 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024524-minimalnaya-stoimost-sigaret-v-dva-etapa-vyrastet-v-kazahstane/

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