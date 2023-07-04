Предельные цены для некоторых лекарств установят в Казахстане

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

На платформе "Открытые НПА" появился проект, ограничивающий цены на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В 2021 году был принят приказ Министра здравоохранения РК, который установил предельные цены на некоторые виды лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Однако цены на все прочие лекарства в 2023 году сильно выросли.

Теперь на портале "Открытые НПА" был размещен проект новых изменений в указанный приказ. Новые правки должны будут ограничить цены на дополнительные 1 124 вида лекарственных средств.

Какие лекарства ограничат в ценах

Согласно тексту законопроекта, будут охвачены различные препараты для лечения большого списка заболеваний. Они будут доступны в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Например, дорогостоящее лекарство "Агалзидаза бета" для лечения болезни Фабри будет стоить до 1 138 760,87 тенге максимум.

А "Инсулин человеческий" для лиц, страдающих диабетом, будет стоить до 1 609,07 тенге в зависимости от его вида (обычный человеческий, рекомбинантный, в форме картриджа/шприц-ручки или флакона).

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Но "Инсулин аспарт" будет стоить дороже:

раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД – до 2 533,83 тенге ;

; тот же раствор в шприц-ручках с шагом 1 ЕД – до 2 533,83 тенге ;

; раствор 100 ед/мл во флаконах по 10 мл – до 7 973,20 тенге.

Также ограничения затронут обезболивающие и жаропонижающие средства. Например, Ибупрофен будет иметь следующие предельные цены:

в виде суспензии для перорального применения (100мг/5мл 100 мл) — обойдется в 800,33 тенге за флакон максимум;

за флакон максимум; в таблетках по 200 мг — предельная цена составит 47,35 тенге ;

; в таблетках по 400 мг — до 49,36 тенге.

Полный список препаратов и их предельные цены можно увидеть в тексте документа. Обсуждение проекта будет проводиться до 19 июля 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027499-predelnye-tseny-dlya-nekotoryh-lekarstv-ustanovyat-v-kazahstane/