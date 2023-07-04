Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Предельные цены для некоторых лекарств установят в Казахстане

Опубликовано:

Лекарства в лежат в миниатюрной тележке для покупок
Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

На платформе "Открытые НПА" появился проект, ограничивающий цены на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В 2021 году был принят приказ Министра здравоохранения РК, который установил предельные цены на некоторые виды лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Однако цены на все прочие лекарства в 2023 году сильно выросли.

Теперь на портале "Открытые НПА" был размещен проект новых изменений в указанный приказ. Новые правки должны будут ограничить цены на дополнительные 1 124 вида лекарственных средств.

Какие лекарства ограничат в ценах

Согласно тексту законопроекта, будут охвачены различные препараты для лечения большого списка заболеваний. Они будут доступны в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Например, дорогостоящее лекарство "Агалзидаза бета" для лечения болезни Фабри будет стоить до 1 138 760,87 тенге максимум.

А "Инсулин человеческий" для лиц, страдающих диабетом, будет стоить до 1 609,07 тенге в зависимости от его вида (обычный человеческий, рекомбинантный, в форме картриджа/шприц-ручки или флакона).

Мужчина считает стоимость медицинских услуг
Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Но "Инсулин аспарт" будет стоить дороже:

  • раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД – до 2 533,83 тенге;
  • тот же раствор в шприц-ручках с шагом 1 ЕД – до 2 533,83 тенге;
  • раствор 100 ед/мл во флаконах по 10 мл – до 7 973,20 тенге.

Также ограничения затронут обезболивающие и жаропонижающие средства. Например, Ибупрофен будет иметь следующие предельные цены:

  • в виде суспензии для перорального применения (100мг/5мл 100 мл) — обойдется в 800,33 тенге за флакон максимум;
  • в таблетках по 200 мг — предельная цена составит 47,35 тенге;
  • в таблетках по 400 мг — до 49,36 тенге.

Полный список препаратов и их предельные цены можно увидеть в тексте документа. Обсуждение проекта будет проводиться до 19 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали, где казахстанцы могут получить информацию о бесплатных лекарствах и медуслугах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027499-predelnye-tseny-dlya-nekotoryh-lekarstv-ustanovyat-v-kazahstane/

Автор: Марк Мауленкулов
Предельные цены для некоторых лекарств установят в Казахстане

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.