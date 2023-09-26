Продать жилье без присутствия супруга теперь могут казахстанцы

Продать общее жилье можно только с согласия обоих супругов. Теперь дать разрешение можно через сервис eNotary без личного присутствия во время сделки. Как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

С 25 сентября в Казахстане начала действовать новая услуга онлайн-оформления нотариального согласия супругов по видеозвонку.

Она может понадобиться гражданам в самых разных ситуациях, например, при продаже недвижимости, передает портал "Крыша". Дело в том, что, если имущество было приобретено в браке, то один из супругов не может его продать или передать без согласия второго.

Это вызывало определенные сложности, так как для оформления согласия второму супругу нужно было лично обращаться в нотариальную контору. После запуска онлайн-сервиса эта необходимость отпала.

Чтобы дать согласие в онлайн-режиме нужно:

запустить приложение eGov mobile;

открыть на главной странице сервис eNotary;

выбрать из списка действий "Согласие";

заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;

во время видеозвонка дать согласие;

оплатить услугу – 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге в 2023 году.

Статус заявки будет отображен в разделе "Нотариальные действия". Готовую доверенность затем можно будет проверить на подлинность с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе «Цифровые документы» в eGov Mobile.

Таким образом, теперь не обязательно присутствие обоих супругов во время продажи общего жилья.

Напомним, сервис eNotary был запущен в апреле 2023 года. Тогда же у казахстанцев появилась возможность оформлять доверенность на других граждан. Такая услуга может быть полезна при решении разных финансовых вопросов, например, при обслуживании кредитов.