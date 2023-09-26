Продать жилье без присутствия супруга теперь могут казахстанцы

Продать общее жилье можно только с согласия обоих супругов. Теперь дать разрешение можно через сервис eNotary без личного присутствия во время сделки. Как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.
С 25 сентября в Казахстане начала действовать новая услуга онлайн-оформления нотариального согласия супругов по видеозвонку.
Она может понадобиться гражданам в самых разных ситуациях, например, при продаже недвижимости, передает портал "Крыша". Дело в том, что, если имущество было приобретено в браке, то один из супругов не может его продать или передать без согласия второго.
Это вызывало определенные сложности, так как для оформления согласия второму супругу нужно было лично обращаться в нотариальную контору. После запуска онлайн-сервиса эта необходимость отпала.
Чтобы дать согласие в онлайн-режиме нужно:
- запустить приложение eGov mobile;
- открыть на главной странице сервис eNotary;
- выбрать из списка действий "Согласие";
- заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
- во время видеозвонка дать согласие;
- оплатить услугу – 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге в 2023 году.
Статус заявки будет отображен в разделе "Нотариальные действия". Готовую доверенность затем можно будет проверить на подлинность с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе «Цифровые документы» в eGov Mobile.
Таким образом, теперь не обязательно присутствие обоих супругов во время продажи общего жилья.
Напомним, сервис eNotary был запущен в апреле 2023 года. Тогда же у казахстанцев появилась возможность оформлять доверенность на других граждан. Такая услуга может быть полезна при решении разных финансовых вопросов, например, при обслуживании кредитов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2038165-prodat-zhile-bez-prisutstviya-supruga-teper-mogut-kazahstantsy/