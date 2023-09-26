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Продать жилье без присутствия супруга теперь могут казахстанцы

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Мужчина рядом с женщиной жмет руку мужчине
Мужчины пожимают руки: Freepik/Drazen Zigic

Продать общее жилье можно только с согласия обоих супругов. Теперь дать разрешение можно через сервис eNotary без личного присутствия во время сделки. Как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

С 25 сентября в Казахстане начала действовать новая услуга онлайн-оформления нотариального согласия супругов по видеозвонку.

Она может понадобиться гражданам в самых разных ситуациях, например, при продаже недвижимости, передает портал "Крыша". Дело в том, что, если имущество было приобретено в браке, то один из супругов не может его продать или передать без согласия второго.

Это вызывало определенные сложности, так как для оформления согласия второму супругу нужно было лично обращаться в нотариальную контору. После запуска онлайн-сервиса эта необходимость отпала.

Чтобы дать согласие в онлайн-режиме нужно:

  • запустить приложение eGov mobile;
  • открыть на главной странице сервис eNotary;
  • выбрать из списка действий "Согласие";
  • заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
  • во время видеозвонка дать согласие;
  • оплатить услугу – 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 5 175 тенге в 2023 году.

Статус заявки будет отображен в разделе "Нотариальные действия". Готовую доверенность затем можно будет проверить на подлинность с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе «Цифровые документы» в eGov Mobile.

Таким образом, теперь не обязательно присутствие обоих супругов во время продажи общего жилья.

Напомним, сервис eNotary был запущен в апреле 2023 года. Тогда же у казахстанцев появилась возможность оформлять доверенность на других граждан. Такая услуга может быть полезна при решении разных финансовых вопросов, например, при обслуживании кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2038165-prodat-zhile-bez-prisutstviya-supruga-teper-mogut-kazahstantsy/

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