Цены на основные продукты питания падают полтора месяца подряд в Казахстане

Социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю подешевели на 0,1%. Эта тенденция продолжается уже полтора месяца. Как изменились цены на основные продукты, узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане уже несколько недель подряд снижаются. Эта тенденция продолжается до сих пор – в период с 12 по 19 сентября основные продукты питания, по данным Бюро национальной статистики, успели подешеветь еще на 0,1%.

Этот показатель может выглядеть несерьезно, особенно учитывая общую инфляцию в стране, которая по итогам августа составила 13,1%. Тем не менее, это снижение продолжается уже шесть недель, а с начала сентября цены на социально значимые продовольственные товары успели снизиться на 0,3%

Какие продукты подешевели сильнее всего

За последнюю неделю сильнее всего цены снизились на репчатый лук (на 3,4%) и картофель (на 2,1%). Следом отметились заметным снижением белокочанная капуста и гречневая крупа (по 0,5%), а также сахарный песок и подсолнечное масло (по 0,4%).

Отметим, что почти все указанные товары ранее показывали сильное подорожание. В частности белокочанная капуста.

При этом социальный хлеб, то есть тот, что был сделан из муки первого сорта, а также сама мука за последнюю неделю вовсе не изменились в цене. Остальные товары из списка СЗПТ показали незначительный прирост цен.

Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года социально значимые продовольственные товары на текущий момент стоят дороже в среднем на 6%.

Важно понимать, что указанный рост, а также цены на продукты являются средними для всего Казахстана. В зависимости от региона стоимость продовольственных товаров может сильно отличаться, как и изменение цен на них.