Почти на 3 тенге подорожал доллар в Казахстане

Американская валюта в Казахстане подорожала на 2,83 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов с официального сайта Казахстанской фондовой биржи KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 464,59 тенге. Таким образом, доллар подорожал сразу на 2,83 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 466-467 тенге;

: покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 466-467 тенге; в Астане: покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 467 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 463-463,5 тенге, продажа – 466 тенге;

: покупка – 463-463,5 тенге, продажа – 466 тенге; в Астане: покупка – 462-465 тенге, продажа – 465-469 тенге.

Напомним, вчера средневзвешенный курс доллара составил 461,41 тенге, повысившись на 1,41 тенге.