Доллар резко подешевел в Казахстане после выходных
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Сегодня, 11 сентября, по итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал сразу более чем на 3 тенге. Актуальная информация приводится на официальном сайте KASE.
Сейчас, по данным биржи, один американский доллар в Казахстане стоит 462,88 тенге. С момента предыдущих торгов он подешевел на 3,05 тенге.
Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,5-462 тенге, продажа – 463,5-465 тенге;
- в Астане: покупка – 458,5-459,5 тенге, продажа – 463,5-463,7 тенге.
Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 462-462,5 тенге, продажа – 464,8-465 тенге;
- в Астане: покупка – 457-462,7 тенге, продажа – 464-467 тенге.
Отметим, что в конце прошлой недели курс доллара показывал постепенный рост. Так, 8 сентября американская валюта подорожала на 1,7 тенге, 7 сентября – на 2,83 тенге, а еще за день до этого – на 1,41 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2036131-dollar-rezko-podeshevel-v-kazahstane-posle-vyhodnyh/