Какие социально значимые продукты питания за год подешевели в Казахстане

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие товары и услуги за год сильно выросли в цене. Однако стоимость некоторых продуктов питания за это время все равно успела снизиться. Что сейчас стоит дешевле, чем год назад, выяснили журналисты NUR.KZ.

В марте аналитики зафиксировали снижение цен на некоторые социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В основном дешевели овощи, что не совсем было свойственно для межсезонья.

Дефляция, то есть снижение цен, происходит и сейчас. В частности, по данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю (с 11 по 18 апреля) было отмечено снижение цен на следующие социально значимые продовольственные товары:

гречневая крупа – на 0,6% ;

; подсолнечное масло – на 0,6% ;

; картофель – на 0,5% ;

; куриные окорочка – на 0,2% ;

; сахарный песок – на 0,2%;

морковь – на 0,1% ;

; мука первого сорта – на 0,1%.

Соль и весовые рожки за неделю в цене не изменились, а остальные товары из списка СЗПТ, наоборот, подорожали.

Впрочем, в годовом разрезе, то есть по отношению к апрелю 2022 года, картина выстраивается немного другая. Сразу четыре социально значимых товара на данный момент стоят значительно дешевле.

Так, например, капуста за год подешевела сразу на 56,7%, а морковь – на 20,7%. Также цены на картофель и гречку оказались ниже, чем год назад – на 13,8% и 8,5% соответственно.

Изменение цен. Источник: Бюро национальной статистики

Интересно, что капуста и морковь, сейчас все равно стоят дороже, чем в начале 2023 года – на 17,8% и 4,4% соответственно. Другими словами, цены на них постепенно растут, но прошлогоднего максимума пока не достигли.

Что касается самых быстрорастущих в цене товаров, то ими, на данный момент являются:

рис – на 47,5% за год;

за год; весовые рожки – на 30,1%;

репчатый лук – на 26%;

куриные яйца – на 24,7%.;

Также стоит учитывать, что отмеченный рост цен в зависимости от региона может заметно отличаться. Тем не менее это не отменяет того факта, что некоторые продукты питания в Казахстане действительно на данный момент стоят дешевле, чем год назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017583-kakie-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-za-god-podesheveli-v-kazahstane/