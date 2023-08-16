Сколько казахстанцев нуждаются в финансовой помощи от государства

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Адресная социальная помощь (АСП) полагается малообеспеченным семьям, чей доход "не дотягивает" до величины прожиточного минимума. О том, сколько граждан в ней нуждается, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным аналитиков Бюро национальной статистики, прожиточный минимум (ПМ) на душу населения по итогам июля 2023 года установился на уровне 49 619 тенге. Это усредненный показатель по всей республике – в зависимости от региона цифры могут сильно отличаться.

Так, например, самый высокий ПМ в июле был зафиксирован в Мангистауской области – 62 518 тенге, а самый низкий установился Кызылординской области – 44 766 тенге.

Эти суммы используются для определения уровня бедности в регионах, а также при назначении адресной социальной помощи. Стоит отметить, что АСП назначается не всем малообеспеченным семьям, а только тем, чей среднедушевой доход на каждого члена ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

То есть в среднем по Казахстану малообеспеченной считается та семья, чей среднедушевой доход на человека составляет менее 34 733,3 тенге. Но для жителей Мангистауской области этот порог равен 43 762,6 тенге, а Кызылординской – 31 336,2 тенге.

Сколько малообеспеченных семей в Казахстане

Между тем, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в адресной социальной помощи от государства нуждаются более полумиллиона граждан страны

По состоянию на 1 августа 2023 года АСП была назначена 538,9 тыс. человек из 102,7 тыс. семей. Всего в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 65 млрд тенге.

Стоит отметить, что детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно полагаются дополнительные выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка, что в 2023 году равно 5 175 тенге. По состоянию на 1 августа их получили 166,5 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

Напомним, адресная социальная помощь в Казахстане может быть назначена проактивно, то есть без прямого заявления от гражданина. Впрочем, казахстанцы также могут подать заявление самостоятельно, обратившись в карьерный центр, в акимат по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2032725-skolko-kazahstantsev-nuzhdayutsya-v-finansovoy-pomoschi-ot-gosudarstva/