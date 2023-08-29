Из Казахстана уходит больше денежных переводов, чем поступает в страну

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстане проходят большие средства. Однако за границу денег уходит намного больше, чем поступает в страну. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Не все денежные переводы обязательно проходят по банковским картам. В Казахстане также действуют системы международных денежных переводов, с помощью которых можно получить и отправить средства, даже если нет банковского счета.

Так, по данным Национального банка РК, таким образом в июле 2023 года из Казахстана за рубеж было отправлено порядка 221,6 тыс. транзакций на общую сумму 88,6 млрд тенге. За месяц количество отправленных денежных переводов сократилось на 5,4%, а объем операций увеличился на 1,3%.

В основном деньги отправлялись в Узбекистан (32,3 млрд тенге), Россию (19,9 млрд тенге) и Турцию (16,2 млрд тенге). Также переводы уходили в Грузию (7,3 млрд тенге), Китай (3,1 млрд тенге) и Кыргызстан (2,8 млрд тенге).

А средств, поступивших через СМДП в Казахстан, в июле оказалось значительно меньше – всего 87,1 тыс. транзакций на 24,1 млрд тенге. За месяц количество и объем полученных денежных переводов сократились на 7,8% и 9,5%, соответственно.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, это также минимальные значение с февраля 2022 года. По их мнению, текущее снижение является "возвратом к обычным "довоенным" значениям", ведь общее сокращение поступающих средств в первую очередь связано с Россией – в июле оттуда поступило всего 7,9 млрд тенге.

Объем денежных переводов через СДП в Казахстан. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Напомним, с апреля 2022 года в Казахстан через СМДП начали поступать "аномальные" суммы. Так, только за один месяц в страну пришло 52,5 млрд тенге. Максимальные значения фиксировались в июне 2022 года, когда из-за границы в Казахстан поступило порядка 91,9 млрд тенге.

Напомним, что из-за санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу на территории России. Международные системы денежных переводов при таких обстоятельствах стали одним из немногих способов отправлять деньги страны и принимать их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034399-iz-kazahstana-uhodit-bolshe-denezhnyh-perevodov-chem-postupaet-v-stranu/