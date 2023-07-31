В какие страны чаще всего переводились деньги из Казахстана в июне

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июне 2023 года через международные системы из Казахстана за границу ушло 234,3 тыс. денежных переводов. О том, в какие страны было отправлено больше всего средств, читайте в материале NUR.KZ.

Когда дело касается денежных переводов в другие страны, многие жители Казахстана пользуются услугами систем международных денежных переводов (СМДП). С помощью них можно отправить или получить деньги, даже если нет банковского счета.

Напомним, новая волна популярности этих систем началась после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти с рынка России.

Куда отправляли деньги жители страны

По данным Национального банка РК, в июне 2023 года за рубеж через СМДП было отправлено 234,3 тыс. транзакций на общую сумму 87,5 млрд тенге. Стоит отметить, что в сравнении с маем 2032 года количество отправленных денежных переводов сократилось на 3,9%, объем операций – на 2,8%.

Чаще всего жители Казахстана отправляли деньги в Россию – 89,4 тыс. транзакций в июне. Общая сумма переводов составила 20,04 млрд тенге.

Впрочем, стоит отметить, что по объемам средств в лидерах находится другая страна – Узбекистан. Туда было отправлено меньше переводов, чем в Россию – 76,3 тыс. транзакций, однако их общая сумма намного больше – почти 31,2 млрд тенге.

На третьем месте расположилась Турция. Сюда было направлено 29 тыс. переводов на общую сумму 16,2 млрд тенге.

Помимо этого жители Казахстана в июне отправили порядка 12,83 млрд тенге в следующие страны:

в Грузию – 7,6 млрд тенге ;

; в Кыргызстан – 3,03 млрд тенге ;

; в Китай – 2,6 млрд тенге ;

; в Таджикистан – 2,3 млрд тенге ;

; в Азербайджан – 1,1 млрд тенге ;

; в Армению – 718,5 млн тенге ;

; в Украину – 565 млн тенге ;

; в другие страны – почти 2,1 млрд тенге.

Куда отправляли деньги жители Казахстана. Данные: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в основном жители страны совершали переводы в долларах США и в казахстанском тенге. На американскую валюту пришлось 41,7% всех транзакций и 63,2% от объема денежных средств, а на тенге – 47,7% и 29,2% соответственно.

Основные валюты для переводов через СМДП. Данные: Национальный банк РК

Впрочем, также важно понимать, что через СМДП жители Казахстана не только отправляют деньги за границу, но и принимают переводы. За месяц в страну из-за рубежа было направлено 94,5 тыс. транзакций на сумму 26,6 млрд. тенге.

В основном деньги поступали из России – 49,6 тыс. переводов на общую сумму 10,3 млрд тенге. На втором месте расположилась Южная Корея – 5,4 тыс. транзакций на сумму 3,1 млрд тенге. А на третьей строчке оказались США – 8,5 тыс. переводов общей суммой в 2,7 млрд тенге.

Откуда переводят деньги в Казахстан. Данные: Национальный банк РК

Основная доля полученных через СМДП из-за рубежа денежных переводов проводилась в долларах (доля от количества – 34,5%, а от общего объема – 50,2%) и казахстанских тенге (40,7% и 31,2% соответственно).

В какой валюте получали деньги казахстанцы. Данные: Национальный банк РК

Системы международных денежных переводов могут быть крайне удобными. Однако у них есть свои специфичные моменты. Например, через СМДП деньги чаще уходят из Казахстана, а не поступают в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030632-v-kakie-strany-chasche-vsego-perevodilis-dengi-iz-kazahstana-v-iyune/