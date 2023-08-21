Казахстан оказался одним из антилидеров по стоимости арендного жилья в СНГ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан оказался одним из антилидеров по стоимости арендного жилья среди стран СНГ. Дороже оно стоит только в Армении. Однако цены продолжают расти. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

По итогам июля 2023 года цены на рынке арендного жилья в Казахстане выросли на 1,9% за месяц. В годовом разрезе стоимость съемных квадратных метров увеличилась сразу на 28,6%.

В среднем аренда жилой недвижимости обходится жителям Казахстана в 4 721 тенге за "квадрат". Однако в зависимости от региона цены могут сильно отличаться.

Так, например, если в Таразе в среднем просят 1 896 тенге за квадратный метр, то в Алматы – уже около 5 559 тенге, причем в отдельных районах мегаполиса ценники могут быть еще выше. Однако это не предел, часть экспертов ожидает дальнейшего роста цен.

Такая ситуация на рынке арендного жилья не только "бьет по карманам" жителей страны, но и влияет на позиции Казахстана в рейтинге стран мира по стоимости аренды.

Как сообщают аналитики EnergyProm, по состоянию на 17 августа Казахстан занял 56 место среди 102 стран мира по стоимости аренды квартиры с одной спальней вне центра города. За такое жилье здесь нужно заплатить в среднем около 394,9 доллара в месяц (около 182 329 тенге по текущему курсу).

Для сравнения: в России аналогичная квартира обойдется в 227,8 доллара (105 177 тенге), а в Украине – 235,7 доллара (108 825 тенге).

По стоимости аренды Казахстан занимает одну из худших позиций среди стран Содружества независимых государств (СНГ) – дороже жилье оказалось только в Армении, где за квартиру с одной спальней, находящуюся не в центре города, просят около 680,1 доллара (около 314 тыс. тенге) в месяц.

Если же рассматривать квартиры с одной спальней в центре города, то в Казахстане их аренда в среднем стоит около 569,1 доллара (262 759 тенге). С такими ценниками страна оказалась на 57 месте в рейтинге. Как и в предыдущем случае, среди стран СНГ дороже съемное жилье только в Армении – 1 014,5 доллара (468 404 тенге).

Рейтинг стран по стоимости арендного жилья. Инфографика: energyprom.kz

Самыми низкими ценами за аренду "однушки" в центре города отличились Пакистан (98,7 доллара), Бангладеш (100,3 доллара) и Непал (113,9 доллара). А самые высокие цены были зафиксированы в Сингапуре – 3 386,9 доллара или более 1,5 млн тенге в месяц.

Стоит отметить, что арендное жилье в Казахстане отличается не только дороговизной, но и дальнейшим подорожанием. Цены растут быстрее, чем зарплаты жителей страны. Напомним, что реальный рост среднемесячной зарплаты составил 4,7% за квартал и всего 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033322-kazahstan-okazalsya-odnim-iz-antiliderov-po-stoimosti-arendnogo-zhilya-v-sng/