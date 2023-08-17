Эксперты ожидают удорожания аренды квартир в Алматы

Аренда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на аренду квартир в Алматы могут подняться в ближайшее время. Об этом рассказала советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, пишет корреспондент NUR.KZ.

По словам Лукьяненко, первое правило, которое применяется на рынке недвижимости для оценивания стоимости аренды - это локация.

"Понятно, что, если студенты ищут в районе КИМЭПа - это самый центр города и приближенность к учебному заведению, - то цена будет значительно выше. Если аналогичная по площади квартира будет находиться в отдаленном районе, то и цена на нее будет соответствующая. Поэтому цены на аренду недвижимости формируются под рядом факторов, и этих факторов очень много: расположение, год постройки, площадь, этажность, состояние и так далее", - рассказала спикер во время брифинга на .

Она отметила, что цены складываются под влиянием предложения и платежеспособного спроса.

"Спрос на аренду квартир растет, безусловно. Это объективно, сезонно и происходит ежегодно. Поэтому цены в ближайшее время на 10-15% будут подниматься. Ситуация, что в августе цена поднимается, а в октябре упадет - такого не будет, потому что студенты, приезжающие на обучение, приезжают как минимум до мая", - говорит Нина Лукьяненко.

Что касается прошлогодней ситуации, когда цены на аренду стали баснословно расти из-за приезда россиян - она была быстротечной, говорит спикер.

"В момент когда прибыли релоканты, мы наблюдали как ценник пополз вверх, и это наблюдалось по всем практически городам. И, в первую очередь, цены зашкаливали в приграничных районах.

Большое влияние наложила информационная составляющая. Цены на аренду были другими, в отличие от тех, что запрашивались на рынке. И вся эта история носила крайне краткосрочный характер. Это объективно понятно, так как релоканты не могут находиться здесь более 90 дней согласно законодательству.

Это был такой резкий всплеск. Он больше отразился на объектах недвижимости, которые были не сданы на этот момент в аренду. А те, кто сдавал в долгосрочную аренду на основании договоров - в ближайшие несколько месяцев ситуация устаканилась и вернулась на круги своя", - заключила риэлтор.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько выросли цены на аренду жилья в Казахстане из-за приезда релокантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032827-eksperty-ozhidayut-udorozhaniya-arendy-kvartir-v-almaty/