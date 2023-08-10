Почему самый успешный инвестор вложил деньги в нефтяные компании, рассказал эксперт

График роста котировок. Иллюстративное фото: pexels.com/Lukas

Выбирая выгодные финансовые инструменты для вложения своих сбережений, можно изучать опыт известных инвесторов. О том, почему корпорация Уоррена Баффета сделала упор на нефть, читайте в материале NUR.KZ.

Корпорация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, одного из самых известных и успешных инвесторов, во втором квартале 2023 года нарастила свою долю в акциях нефтедобывающей компании Occidental Petroleum до 25,1%.

Что это значит и какие перспективы имеются в сфере добычи черного золота, рассказал Сабир Букейханов – президент инвестиционной компании SAVA Capital Inc.

Что важно учесть при инвестициях в нефтяные компании

Как отмечает эксперт, в нефтегазовых проектах инвестор должен оценивать размер и качество нефтегазовых запасов, а также себестоимость (цену безубыточности) и способ бурения (нетрадиционный гидроразрыв пласта по сравнению с обычными скважинами).

"В 2019 году Occidental совершила крупную сделку, купив Anadarko Petroleum, что дало ей первую позицию в высокопроизводительном Пермском бассейне в Техасе, а также лидирующие позиции в бассейнах DJ и Uinta в Колорадо.

На данный момент 80% добычи Occidental приходится на США, причем большая часть этого объема приходится на Пермский нефтегазовый бассейн наряду со значительной добычей в бассейнах Колорадо, а также на шельфе Мексиканского залива", – сообщает Сабир Букейханов.

При этом он отмечает, что революция гидроразрыва пласта в США раскрыла потенциал нетрадиционных Американских скважин, которые можно пробурить в относительно короткие сроки.

Благодаря этому данные нефтяные проекты с "коротким циклом" окупаются гораздо быстрее, чем традиционные месторождения: лучше рентабельность капитала (ROE), более высокая оборачиваемость активов (Asset turnover).

Сабир Букейханов – президент инвестиционной компании SAVA Capital Inc. Фото: NUR.KZ

Другими словами, преимущество традиционных залежей заключается в том, что они служат долго, с низкими дополнительными затратами и медленными темпами снижения.

Однако, с другой стороны, стоимость разведки и доведения до добычи традиционной нефти огромна и требует времени на начальных этапах.

Зачем Баффет нарастил долю нефтянки

"Похоже, что Баффету очень нравятся перспективы проектов с быстрой окупаемостью, особенно в низкозатратном Пермском бассейне, охватывающем Техас и Нью-Мексико. В частности, в Пермском бассейне имеются глубокие и недорогие запасы, содержащие многолетние потенциальные краткосрочные нефтяные проекты.

В настоящее время Occidental производит почти половину своей продукции в Пермском бассейне, а большую часть своей продукции – между Пермскими и нетрадиционными регионами Uinta / DJ.

Occidental владеет 3,9 миллиона акров основной добычи и еще 3,6 миллиона акров за пределами своих основных производственных территорий, которые могут быть освоены в будущем.

Это одни из крупнейших площадей в нетрадиционных бассейнах США среди всех операторов", – сообщает эксперт.

При этом он отмечает, что Баффету, видимо, также нравится некоторая диверсификация за счет традиционных долгосрочных активов, предпочтительно тех, которые уже существуют и обеспечивают стабильный поток дешевой нефти.

В этом отношении у Occidental также есть 10 операционных платформ в Мексиканском заливе.

Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Эти активы – с низким уровнем падения добычи, и которые уже находятся в стадии разработки и прокачки – генерируют значительный свободный денежный поток для компании.

То же самое касается международных проектов традиционной нефти Oxy в Омане и Алжире, которые генерируют значительный свободный денежный поток, но требуют низких капитальных затрат", – сообщает президент инвесткомпании SAVA Capital Inc.

Другими словами, увеличение доли в нефтяной сфере и выбор компании Уорреном Баффетом связаны с потенциал роста в Пермском бассейне. Проекты могут быть запущены относительно быстро, а в случае быстрого роста цены на нефть, можно быстро "снять сливки" с этих флуктуаций.

При этом он одновременно хеджирует риски в виде традиционных месторождений, которые приносят значительный денежный поток, без необходимости постоянных капитальных затрат. На подобные активы можно положиться во время рыночного спада.

"К примеру, Баффет также агрессивно покупал Chevron, профиль которого аналогичен Occidental. Chevron является вторым по величине производителем в Пермском бассейне после Occidental, имея диверсификацию в мировых традиционных скважинах.

Occidental владеет прибыльным химическим подразделением по переработке, и также, как и Chevron имеет значительные операции в midstream/downstream", – отмечает Сабир Букейханов.

Другими словами, согласно мнению президента инвестиционной компании SAVA Capital Inc, на решение Уоррена Баффета увеличить долю акций в нефтяных компаниях повлияли хорошие перспективы, связанные с новыми методами добычи и лидирующими позициями выбранных компаний на рынке энергоресурсов в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030929-pochemu-samyy-uspeshnyy-investor-vlozhil-dengi-v-neftyanye-kompanii-rasskazal-ekspert/