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30 лет независимости Казахстана

Какие покупки и расходы не могут позволить себе казахстанцы

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Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Финансовое положение граждан может влиять на их потребительское поведение. О том, на какие цели казахстанцы не могут или предпочитают не тратить деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Бюро национальной статистики провело опрос среди казахстанцев касательно качества их жизни.

Респондентов спрашивали об их доходах, расходах, удовлетворенности текущим финансовым положением и так далее. Так, ранее мы рассказывали о том, насколько казахстанцы довольны качеством жизни.

Однако в приведенной статистике также оказались данные о расходах и о том, сколько казахстанцев не могут их себе позволить.

На что не могут потратить деньги казахстанцы

Согласно опросу, у 6,6% респондентов не хватает средств, чтобы позволить себе хотя бы раз в два дня питаться горячими блюдами с рыбой, мясом, курицей либо равноценной вегетарианской пищей (бобовые, орехи и другие источники белка).

При этом большая часть казахстанцев (95,7%) ответили, что главной причиной невозможности есть здоровую и питательную пищу является недостаток денежных средств.

Для сравнения, в качестве другой причины в виде недостатка знаний о правильном питании высказался лишь 1%.

Также 22,5% опрошенных граждан оказались неспособными покрыть непредвиденные расходы в пределах 30 000-40 000 тенге в случае их возникновения. То есть у них нет финансовой подушки, поэтому им придется обращаться за кредитами или денежной помощью.

Чуть больше людей также не могут позволить себе ежегодный недельный отпуск вне дома (деятельность, связанная с денежными тратами) – 27,6% опрошенных.

Мужчина держит деньги на фоне карты
Деньги и карта местности. Иллюстративное фото: Matthew de Lange/Getty Images

А 36,7% респондентов отметили, что не могут организовать ритуальные обряды без обременительных долгов. Напомним, что казахстанцы могут оплатить похороны за счет:

Также 5,6% респондентов заявили, что не могут позволить себе оплачивать и поддерживать тепло в доме на достаточном уровне.

Еще у 9,5% не хватает денежных средств, чтобы позволить себе две пары подходящей зимней и летней обуви.

При этом следует отметить, что 20,5% опрошенных граждан заявили, что они удовлетворены возможностью самостоятельно приобрести жилье. При этом такое мнение больше всего выразили:

  • в сельской местности – здесь положительно ответили 24,8% казахстанцев, а в городах показатель составил 18,5%;
  • мужчины – 23,4% удовлетворены такой возможностью, против 18,6% среди женщин;
  • самозанятые – 28,3% самостоятельно занятых считают, что можно купить жилье своими силами, а среди наемных работников процент разделяющих это мнение оказался чуть выше, чем у безработных (22,9% против 21,6%).

Неудовлетворенными возможностью самостоятельно купить жилье оказались 19,6% респондентов. А 40,1% ответили, что они частично удовлетворены.

Напомним, что спрос на однокомнатные квартиры резко вырос в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032282-kakie-pokupki-i-rashody-ne-mogut-pozvolit-sebe-kazahstantsy/

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