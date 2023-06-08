Снижения базовой ставки до 13,5% ожидают эксперты через год в Казахстане

Постепенное снижение темпов инфляции повлияло на прогнозы экспертов, которые стали несколько позитивнее. Мнением профессиональных участников рынка поделилась Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
По итогам мая 2023 года инфляция в Казахстане опустилась с 16,8% до 15,9%.
Эксперты, которые приняли участие в опросе АФК, предполагают, что в течение года темпы роста цен на товары и услуги в стране снизятся еще сильней – примерно до 12,9%. Это в свою очередь должно дать Национальному банку РК повод понизить базовую ставку в стране.
Однако пока этого не происходит. Напомним, несмотря на тот факт, что темпы инфляции в Казахстане продолжают снижаться третий месяц подряд, Нацбанк 26 мая решил не изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 16,75%.
Возможно, такая ситуация повлияла и на взгляды экспертов, которые участвовали в опросе Ассоциации финансистов Казахстана. 54% опрошенных ожидают, что в июле Нацбанк также оставит базовую ставку без изменений, тогда как остальные считают, что произойдет снижение до 16,5%. Впрочем, через год прогнозируется ее снижение до 13,5%.
Между тем за месяц несколько улучшились прогнозы экспертов по поводу будущего тенге. Если в майском опросе респонденты ожидали, что через год доллар вырастет до 476,4 тенге, то теперь этот показатель снизился до 472,6 тенге.
Впрочем, в краткосрочной перспективе они все равно считают, что произойдет некоторое ослабление казахстанской валюты до 453,2 тенге за доллар. На данный момент официальный курс равен 446,65 тенге.
Что касается роста экономики, то здесь взгляды профессиональных участников финансового рынка оказались вполне позитивными. Прогноз по росту ВВП страны в следующие 12 месяцев составил 3,7%. Для сравнения: по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,2%.
Таким образом, можно отметить, что эксперты стали строить более позитивные, причем это касается как роста экономики, так и курса тенге. Однако следует учитывать, что это лишь субъективное мнение отдельных участников финансового рынка.
Другими словами, этот материал важен для понимания экономических процессов в стране, но его нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023960-snizheniya-inflyatsii-i-rosta-ekonomiki-ozhidayut-kazahstanskie-eksperty/