Снижения базовой ставки до 13,5% ожидают эксперты через год в Казахстане

Планшет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Постепенное снижение темпов инфляции повлияло на прогнозы экспертов, которые стали несколько позитивнее. Мнением профессиональных участников рынка поделилась Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

По итогам мая 2023 года инфляция в Казахстане опустилась с 16,8% до 15,9%.

Эксперты, которые приняли участие в опросе АФК, предполагают, что в течение года темпы роста цен на товары и услуги в стране снизятся еще сильней – примерно до 12,9%. Это в свою очередь должно дать Национальному банку РК повод понизить базовую ставку в стране.

Однако пока этого не происходит. Напомним, несмотря на тот факт, что темпы инфляции в Казахстане продолжают снижаться третий месяц подряд, Нацбанк 26 мая решил не изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 16,75%.

Возможно, такая ситуация повлияла и на взгляды экспертов, которые участвовали в опросе Ассоциации финансистов Казахстана. 54% опрошенных ожидают, что в июле Нацбанк также оставит базовую ставку без изменений, тогда как остальные считают, что произойдет снижение до 16,5%. Впрочем, через год прогнозируется ее снижение до 13,5%.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Между тем за месяц несколько улучшились прогнозы экспертов по поводу будущего тенге. Если в майском опросе респонденты ожидали, что через год доллар вырастет до 476,4 тенге, то теперь этот показатель снизился до 472,6 тенге.

Впрочем, в краткосрочной перспективе они все равно считают, что произойдет некоторое ослабление казахстанской валюты до 453,2 тенге за доллар. На данный момент официальный курс равен 446,65 тенге.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается роста экономики, то здесь взгляды профессиональных участников финансового рынка оказались вполне позитивными. Прогноз по росту ВВП страны в следующие 12 месяцев составил 3,7%. Для сравнения: по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,2%.

Таким образом, можно отметить, что эксперты стали строить более позитивные, причем это касается как роста экономики, так и курса тенге. Однако следует учитывать, что это лишь субъективное мнение отдельных участников финансового рынка.

Другими словами, этот материал важен для понимания экономических процессов в стране, но его нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023960-snizheniya-inflyatsii-i-rosta-ekonomiki-ozhidayut-kazahstanskie-eksperty/