На сколько вырос прожиточный минимум с начала года в Казахстане

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам первого полугодия показатель прожиточного минимума на душу населения в Казахстане дорос почти до 47 тыс. тенге. О том, в каком регионе сейчас самая дорогая жизнь, узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что показатель годовой инфляции в Казахстане снижается уже четвертый месяц подряд, жизнь в стране дешевле не становится. Это отражается и на прожиточном минимуме на душу населения (ПМ).

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам первого полугодия величина ПМ установилась на уровне в 46 916 тенге. Это на 3,3% больше показателя, который был в начале 2023 года (45 419 тенге).

Не стоит путать прожиточный минимум на душу населения с тем показателем, который оценивается правительством ежегодно и используется для определения размеров пенсий и пособий. Он устанавливается в начале года и остается без изменений. В 2023 году этот ПМ равен 40 567 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения, в свою очередь, адаптируется под стоимость товаров и услуг и меняется ежемесячно. Более того, в зависимости от региона, он может сильно отличаться.

Так, например, самый низкий ПМ по итогам 1 полугодия установился в Западно-Казахстанской области (42 672 тенге) а самый высокий в Мангистауской области (59 361 тенге).

В Астане этот показатель установился в районе 51 999 тенге, в Алматы – 48 819 тенге, а в Шымкенте – 46 160 тенге.

Прожиточный минимум в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, размер прожиточного минимума рассчитывается ежемесячно исходя из стоимости более сорока продуктов питания в месячной дозировке, необходимой для удовлетворения минимальной физической потребности среднестатистического казахстанца.

Помимо этого, на основе прожиточного минимума малообеспеченным семьям назначается адресная социальная помощь. Также, пока этот ПМ используется для определения уровня бедности в стране, однако вскоре, с 2025 года, его "отвяжут" от этого показателя и начнут рассчитывать на основе медианного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027250-na-skolko-vyros-prozhitochnyy-minimum-s-nachala-goda-v-kazahstane/