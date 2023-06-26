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Сколько стоит отдохнуть на казахстанских курортах в 2023 году

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Паспорта, ракушки, очки и деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лето – пора отпусков. Казахстанцы, запланировав отдых на отечественных курортах, должны быть готовы к тому, что цены за год сильно выросли. Сколько стоит отдых в стране, выяснили аналитики EnergyProm.

По итогам мая инфляция в Казахстане составила 15,9%. Платные услуги при этом подорожали на 13,5% за год, а за месяц – на 0,7%.

Рост цен в секторе повлиял и на туристическую отрасль. Как отмечают аналитики, отдых на отечественных курортах этим летом обойдется казахстанцам значительно дороже, чем годом ранее – в среднем на 27%.

В первом квартале 2023 года стоимость одного места на базе отдыха или в отеле курортной зоны составила примерно 14,4 тыс. тенге, тогда как в прошлом году ценник был установлен в районе 11.3 тыс. тенге.

Впрочем, в зависимости от статуса и класса заведения стоимость номера сильно варьируется. Так, например, в пятизвездочных отелях за один номер в январе-марте просили 55,8 тыс. тенге за сутки. Это сразу на 40,3% больше, чем было в прошлом году.

Однако есть и более скромные варианты. Так, например, в заведениях без звезд средняя стоимость койко-места составляла 9,9 тыс. тенге. То есть, за недельный отдых одному человеку в январе-марте пришлось бы заплатить около 69,3 тыс. тенге не считая дополнительных затрат на еду, на развлечения и побочные расходы.

Стоимость отдыха в курортных зонах Казахстана.
Стоимость отдыха в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, как выяснили аналитики, в некоторых популярных зонах отдыха ценники могут быть еще выше.

Так, например, к числу дорогих относится отдых на курортах Каспийского моря. В некоторых отелях сутки в номере будут стоить от 32 тыс. до 48 тыс тенге. Еще дороже обойдется отдых в отелях, расположенных на берегу Капшагайского водохранилища – здесь ценники могут дорасти до 119 тыс. тенге за сутки.

Однако самыми высокими ценами выделяется Щучинско-Боровская курортная зона. Здесь эконом-сегмент начинается с ценников в 36 тыс. тенге. За люкс-номера придется выложить от 70 тыс. до 137 тыс. тенге. Однако, как отмечают аналитики, в отличии от Кашпагайского водохранилища, в Боровом за такие деньги можно не только жить в номерах, но и получать санаторные оздоровительные услуги.

Стоимость отдыха в курортных зонах Казахстана.
Стоимость отдыха в курортных зонах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что значительный рост цен в курортной сфере никак не влияет на снижение числа туристов. Так, например, в 2022 году на отечественных базах отдыха побывало порядка 3,6 млн человек.

В первые три месяца 2023 года их число уже составило около 703 тыс. человек, что сразу на 31,8% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Более 700 тыс. отдыхающих за 3 месяца 2023 года зафиксировали аналитики в курортных зонах Казахстана.
Количество отдохнувших на курортах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, гостиничный и курортный бизнес – не единственная сфера, которая испытывает в данный момент рост цен. Ранее стало известно, что свои ценники подняли также кинотеатры и театры, а отдых в парках отдыха подорожал сразу на 16% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026418-skolko-stoit-otdohnut-na-kazahstanskih-kurortah-v-2023-godu/

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