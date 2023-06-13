Услуги детских аттракционов сильно подорожали в Казахстане

Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

Инфляция в Казахстане затронула и сферу развлечений. Отдых с семьей в парке аттракционов теперь выйдет значительно дороже, чем год назад. Как изменились цены, рассказали аналитики Finprom.

Сфера культуры, развлечений и отдыха активно развивается в Казахстане. Так, за первый квартал текущего года инвестиции в сектор составили 36,2 млрд тенге – на 2,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в сфере искусства, развлечений и отдыха пришелся на Шымкент (почти 8 млрд тенге). Следом идут Туркестанская (5,7 млрд тенге), Алматинская (4 млрд тенге) и Жетысуская (3,1 млрд тенге) области.

Сколько денег вложено в сферу развлечений Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Вместе с тем заметно растут и цены на услуги в области отдыха, развлечений и культуры. Как отмечают аналитики, по итогам мая текущего года они выросли на 2,7% за месяц и на 16% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял лишь 8,5%.

Самый сильный рост цен был зафиксирован в Туркестанской области – сразу на 40%. Отметились подорожанием также Жетысуская (на 37,9%), Западно-Казахстанская (на 37,6%), Алматинская (на 26,9%) и Акмолинская (на 25,5%) области.

Как растут цены в сфере развлечений. Инфографика: finprom.kz

За год заметно подняли свои ценники кинотеатры и театры – на 12,6% и 5,7% соответственно. Также довольно сильно выросла стоимость организации проведения торжеств – на 23,4%.

Однако сильнее всего в секторе подорожали именно детские аттракционы – сразу на 24,5% за год. Для сравнения: общая инфляция по итогам мая в Казахстане, наоборот, заметно снизилась – с 16,8% до 15,9%.

Как изменились цены в сфере развлечений. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, семьям, особенно где много детей, отдых в парке аттракционов может "вылететь" в достаточно приличную сумму.

Напомним, что с 1 июля в Казахстане вырастут некоторые пособия. Но выплат для многодетных семей это не коснется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024405-uslugi-detskih-attraktsionov-silno-podorozhali-v-kazahstane/