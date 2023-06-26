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30 лет независимости Казахстана

На какие развлечения казахстанцы тратят больше всего денег

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Люди танцуют в ночном клубе
Ночной клую. Иллюстративное фото: pexels.com

Сфера услуг сильно подорожала в Казахстане и жителям приходится тратить на свой досуг заметно больше денег. О том, какой вид отдыха предпочитают казахстанцы, рассказали аналитики Finprom.

В первом квартале 2023 года общий объем услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений составил порядка 164,99 млрд тенге. Это сразу на 39,1% больше в денежном плане, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

164,99 млрд тенге заработала сфера спорта и досуга Казахстана (1 квартал 2023 года).
Сфера досуга и спорта в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что значительная часть средств "ушла" именно в сферу развлечений – 118 млрд тенге, что на 41,3% больше, чем было годом ранее.

На развлекательные парки пришлось 2,7 млрд тенге, (рост 57%), на кукольные театры – 298,5 млн тенге (рост 75%). Еще 132 млн тенге заработали танцевальные и ночные клубы, где устраивают дискотеки, что сразу в 23 раза больше прошлогоднего показателя.

При этом за услуги родео и тиров, наоборот, казахстанцы заплатили сразу на 81,7% меньше, то есть 322,2 тыс. тенге.

На спорт казахстанцы потратили лишь 46,9 млрд тенге. Однако это все равно на 34% больше в деньгах, чем было годом ранее. Спортивные клубы заработали 7,2 млрд тенге (рост 1%), а разные спортивные сооружения – 7,1 млрд тенге (рост 11,1%).

При этом показатели деятельности фитнес-клубов, напротив, сократились на 22,6%, до 6,8 млрд тенге.

На сектор развлечений пришлось 118 млрд тенге, а на сферу спорта - 46,9 млрд тенге.
На какие развлечения казахстанцы тратят деньги. Инфографика: finprom.kz

В региональном разрезе наибольший объем услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений пришелся на Алматы – 97 млрд тенге. Это сразу на 42,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Далее идут Астана (15 млрд тенге, плюс 39,4% за год), Карагандинская область (4,9 млрд тенге, плюс 16,4%) и Шымкент (4,9 млрд тенге, плюс 92%). Меньше всего услуг было оказано в Улытауской области (939,1 млн тенге).

Где больше всего денег тратят казахстанцы на досуг и спорт.
Сфера досуга и спорта в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что увеличение общей суммы еще не говорит о том, что казахстанцы стали чаще отдыхать. Вполне возможно, что основная причина роста связана с инфляционными процессами, которые происходят в стране.

Напомним, ранее стало известно, что услуги детских аттракционов подорожали сразу на 23,4% за год. При этом выросли цены и в других организациях досуга, таких как кинотеатры и театры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2026373-na-kakie-razvlecheniya-kazahstantsy-tratyat-bolshe-vsego-deneg/

Автор: Илья Манаев
На какие развлечения казахстанцы тратят больше всего денег

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