Билеты в кино стали еще дороже в Казахстане

Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

Объем услуг в сфере кино за последний год сильно увеличился. Вместе с этим заметно выросли и цены. О том, как подорожали услуги кинотеатров в Казахстане, рассказали аналитики EnergyProm.

За 2022 год компании по производству фильмов, музыки, телевизионных программ, а также студии звукозаписи оказали услуг в общей сложности на 68,1 млрд тенге. Это сразу на 44,7% больше в деньгах, чем годом ранее. Более того, это максимальный показатель по крайней мере с 2015 года.

Больше всего денег было заработано в Алматы (40,1 млрд тенге). Следом идут Астана (20 млрд тенге), Шымкент (1,9 млрд тенге), а также Актюбинская (1,2 млрд тенге) и Карагандинская (710,1 млн тенге) области.

На 44,7% вырос объем услуг в сфере кино, музыки и телевидения. Инфографика: energyprom.kz

Непосредственно на сферу кино пришлось 35 млрд тенге. Из них 23,4 млрд тенге было заработано в сфере показа фильмов. Текущий показатель, по сравнению с прошлогодним, вырос в 2,9 раза.

Вполне возможно, что одной из причин такого значительного прироста оказались заметно выросшие цены на услуги кинотеатров. Ранее мы уже писали о росте цен на билеты в кино, и как оказалось, он до сих пор продолжается.

Как отмечают аналитики, по итогам марта текущего года услуги кинотеатров в среднем подорожали на 12,3% за год. Это немного ниже общего показателя для сферы платных услуг, который к апрелю 2023 года составил 14,4%.

Впрочем, в некоторых регионах подорожание оказалось гораздо более сильным. Так, например, наибольшее удорожание было отмечено в Акмолинской области – сразу на 66,7% за год. На втором и третьем месте по росту цен расположились Западно-Казахстанская и Абайская области – на 27,7% и 25% соответственно.

Меньше всего цены выросли в Кызылординской (на 0,2%), Карагандинской (на 2,8%) и Атырауской (на 3,9%) областях. В Алматы прирост составил 11,8%, а Шымкент оказался единственным регионом, где услуги кинотеатров за год подешевели – на 2,8%.

Как выросли цены в кинотеатрах. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в Казахстане за последнее время подорожали не только услуги кинотеатров. Например, ранее стало известно, как сильно выросли цены и в сфере общественного питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017663-bilety-v-kino-stali-esche-dorozhe-v-kazahstane/