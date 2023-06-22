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30 лет независимости Казахстана

Почему тенге крепнет в 2023 году, объяснил аналитик

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Казахстанский тенге растет вверх.
Курс тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, казахстанский тенге в 2023 году отметился приличным ростом. В чем кроется причина его укрепления, читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году тенге, показывал сильную волатильность и резкие скачки на валютном рынке. Тем не менее, по итогу он заметно укрепился и показал рост ко всем трем основным иностранным валютам в Казахстане: к рублю, доллару и евро. Например, если в начале года курс доллара составлял 462,65 тенге, к концу мая он опустился до 447,08 тенге.

Более того, если раньше у рубля и тенге наблюдалось похожее поведение на валютном рынке, то есть обе валюты или росли в цене, или же падали, то ближе к лету эта связь постепенно начала исчезать.

Например, в июле пока российский рубль дешевел, казахстанский тенге, наоборот, начал расти в цене. Более того, это продолжается до сих пор – по состоянию на 22 июня рубль "просел" на 0,01 тенге за день. Сейчас официальный курс рубля составляет 5,32 тенге.

Почему тенге укрепляется

Как отмечает эксперт Telegram-канала Tengenomika, основные экономические причины, которые могут повлиять на курс тенге, в этот раз не сыграли решающую роль. Например, цены на нефть.

Как известно, экономика Казахстана в определенной степени зависит от ресурсов и дорогая нефть могла бы помочь укреплению тенге. Однако в этот раз никакого роста цен не было – тенге с начала года укрепился на 3%, а цены на нефть ушли "в минус" сразу на 11,5%.

Вместе с падением цен существенно сократились и доходы Казахстана от продажи нефти. Как отмечает эксперт, по предварительной оценке платежный баланс Казахстана сложился с дефицитом 1,6 млрд долларов. Это значит, что из Казахстана уходит денег больше, чем приходит. Для примера, в прошлом году, наоборот, был профицит в 4,8 млрд долларов.

Аналогичная картина наблюдается и в торговом балансе Казахстана, профицит которого снизился на 58,3%, или на 7,1 млрд долларов. Эта ситуация также не способствовала укреплению тенге.

Свернутая пачка тенге стоит рядом со свернутой пачкой рублей на купюре доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако несмотря на все вышеупомянутые негативные факторы, тенге чувствует себя уверенно и продолжает укрепляться. Как считает аналитик, причины кроются в действиях Национального банка, который с марта прошлого года начал вести более открытую коммуникацию по операциям на валютном рынке.

Дело в том, что помимо прямых валютных интервенций Нацбанк и квазигосударственный сектор могут покупать или продавать иностранную валюту на рынке. Это в свою очередь оказывает определенное влияние на курс тенге.

Так, например, по данным аналитика, за весь 2022 год с Нацфонда продали валюты на 2 трлн тенге, или 4,3 млрд долларов, а интервенции и продажи квазигоссектора составили порядка 6,1 трлн тенге, или 13,2 млрд долларов.

В 2023 году такие валютные операции продолжились. Даже в отсутствии прямых интервенций с января Нацфонд продал валюты на 1,3 трлн тенге (3 млрд долларов), а продажи валюты квазигоссектором составили 1,6 трлн тенге (3,6 млрд долларов).

"Получается, что за весь прошлый год объем торгов на бирже по валютной паре доллар/тенге составил 32,3 млрд долларов, а объем итоговых продаж превысил 17,5 млрд долларов, что дает 54,2% доли от всего валютного рынка" – объясняет эксперт.

Другими словами, более половины валютных торгов в 2022 году совершал Нацбанк и квазигоссектор. В 2023 году доля совокупных продаж со стороны Нацбанка и квавигоссектора от объема торгов немного снизилась – до 42%, однако это все еще довольно внушительная часть средств.

"Вероятно, это и позволяет даже в условиях ухудшения внешних макроэкономических факторов удерживать обменный курс тенге от серьезного спада", – подытожил эксперт.

Как отмечает аналитик, традиционные внешние факторы влияния на курс валют становятся менее значимыми на фоне уже систематической косвенной поддержки тенге продажами валюты с Нацфонда и квазигоскомпаниями, которые занимали и продолжают занимать существенную долю от объема продаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025875-pochemu-tenge-krepnet-v-2023-godu-obyasnil-analitik/

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