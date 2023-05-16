Укрепление тенге с начала года объяснили в Нацбанке

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Нацбанка Виталий Тутушкин на заседании кабмина рассказал, с чем связано укрепление тенге к доллару с начала года на 2,0%, передает корреспондент NUR.KZ.

Тутушкин заявил, что валютные интервенции Национальный банк не проводил.

"С начала текущего года по конец апреля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 2,0% до 453,21 тенге за 1 доллар США", - добавил он.

Укрепление национальной валюты, по его словам, связано с несколькими факторами.

"Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам марта. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 126 млрд тенге", - отметил Тутушкин.

Во-вторых, отметил спикер, поддержку тенге в январе-апреле оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,3 млрд долларов США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 2,1 млрд долларов США.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - резюмировал замперд Нацбанка.

Напомним, вчера по итогам дневных торгов на KASE доллар подорожал более чем на 4 тенге и стал стоить 450,48 тенге. За последний месяц, по данным Казахстанской фондовой биржи, инвалюта выросла в цене на 1,83 тенге.

Между тем в Ассоциации финансистов Казахстана считают, что американская валюта продолжит расти в цене. Эксперты прогнозируют, что к началу июня 2023 года курс стоимость американской валюты составит 452 тенге, а через год вырастет на 6,1% до 476,4 тенге.

К слову, еще в марте аналитики заявляли, что укрепление национальной валюты может негативно отразиться на резервах Нацфонда страны, который должен использоваться для социальных программ.

При этом, по словам экономистов, ослабление доллара не всегда приводит к снижению цен на продукты и другие товары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020725-ukreplenie-tenge-s-nachala-goda-obyasnili-v-natsbanke/