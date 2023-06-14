Рубль дешевеет по отношению к тенге

Рубли. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанский тенге продолжает укрепляться. В первую очередь по отношению к рублю. Как сильно "просела" российская валюта, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

По итогам мая тенге заметно укрепился ко всем основным иностранным валютам – доллару, евро и рублю. Сейчас курс европейской и американской валют начал постепенно расти вверх, а вот рубль продолжает свое падение.

По состоянию на 14 июня российская валюта за день ослабла сразу на 1,5%, или на 0,08 тенге по отношению к казахской. Ее текущий курс составляет 5,35 тенге. Как отмечают аналитики, это самый низкий уровень с 30 марта 2022 года.

Всего же с начала текущего месяца казахстанская валюта укрепилась по отношению к рублю на 4,1% (на 0,23 тенге), а если рассматривать период с начала 2023 года, то этот показатель составит сразу 16,8% (1,08 тенге).

Официальный курс рубля в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как объясняют аналитики, ослабление рубля произошло в первую очередь из-за подорожания доллара на Московской бирже – на 1,8%, тогда как тенге за это же время просел к американской валюте лишь на 0,3%.

Так как между этими двумя валютами используется кросс-курс, то есть берется во внимание их стоимость по отношению к доллару, то эта разница и заставила рубль дешеветь к тенге дальше.

Напомним, по аналогичной причине недавно было зафиксировано и снижение стоимости турецкой лиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024752-rubl-desheveet-po-otnosheniyu-k-tenge/