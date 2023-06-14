Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рубль дешевеет по отношению к тенге

Опубликовано:

Рубли лежат на столе
Рубли. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанский тенге продолжает укрепляться. В первую очередь по отношению к рублю. Как сильно "просела" российская валюта, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

По итогам мая тенге заметно укрепился ко всем основным иностранным валютам – доллару, евро и рублю. Сейчас курс европейской и американской валют начал постепенно расти вверх, а вот рубль продолжает свое падение.

По состоянию на 14 июня российская валюта за день ослабла сразу на 1,5%, или на 0,08 тенге по отношению к казахской. Ее текущий курс составляет 5,35 тенге. Как отмечают аналитики, это самый низкий уровень с 30 марта 2022 года.

Всего же с начала текущего месяца казахстанская валюта укрепилась по отношению к рублю на 4,1% (на 0,23 тенге), а если рассматривать период с начала 2023 года, то этот показатель составит сразу 16,8% (1,08 тенге).

Курс рубля падает в Казахстане.
Официальный курс рубля в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как объясняют аналитики, ослабление рубля произошло в первую очередь из-за подорожания доллара на Московской бирже – на 1,8%, тогда как тенге за это же время просел к американской валюте лишь на 0,3%.

Так как между этими двумя валютами используется кросс-курс, то есть берется во внимание их стоимость по отношению к доллару, то эта разница и заставила рубль дешеветь к тенге дальше.

Напомним, по аналогичной причине недавно было зафиксировано и снижение стоимости турецкой лиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024752-rubl-desheveet-po-otnosheniyu-k-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.