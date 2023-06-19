Мировые цены на продукты снижаются

Продукты. Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

Инфляция снижает свои темпы не только в Казахстане. Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), цены на продовольствие падают во всем мире.

Инфляция в Казахстане замедляется третий месяц подряд. По итогам мая она в очередной раз снизила свои темпы и опустилась с 16,8% до 15,9%.

В месячной динамике также наблюдается замедление. Например, продукты питания, которые весь прошлый год были главным драйвером роста цен в стране, за месяц, то есть по отношению к апрелю 2023 года, подорожали всего на 0,5%.

Кроме того, многие социально значимые продовольственные товары с начала года заметно упали в цене и сейчас стоят даже дешевле, чем в прошлом году.

Как оказалось, данная тенденция затронула не только Казахстан. По данным аналитиков ФАО, за год (по отношению к маю 2022 года) индекс номинальных продовольственных цен снизился на 21,38% – до 124,3 пункта. Реальные цены за это время снизились сразу на 22,64% – до 119,6 пункта.

Это притом, что еще недавно эксперты отмечали рекордный рост мировых цен на продукты питания.

Индекс мировых продовольственных цен ФАО. На основе данных: www.fao.org

Как отмечают в организации, падение общего индекса связано со значительным снижением индексов цен на растительное масло (на 48,21%) на зерновые (на 25,24%), на молочную продукцию (на 17,68%) и на мясо (на 4,07%).

В то же время годовые цены довольно сильно выросли на сахар – сразу на 30,9%.

Индекс мировых продовольственных цен ФАО. На основе данных: www.fao.org

Как объясняют в ФАО, рост цен на сахар происходит из-за того, что в странах-поставщиках были неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на урожай 2023 года. Также оказалось, что данные по глобальным запасам сахара оказались ниже, чем ожидалось.

Впрочем, более сильного роста цен на сахар удалось избежать благодаря потенциальному урожаю в Бразилии, который ожидается очень хорошим.

В целом, даже с учетом роста мировых цен на сахар, такое значительное снижение продовольственных индексов ФАО может говорить о том, что в мире идут дезинфляционные процессы. Другими словами, рост цен на продовольственные товары постепенно замедляется.

Отметим, что индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) используется для того, чтобы следить за ростом мировых цен на пять основных продовольственных товаров: мясо, молоко, зерно, масло и сахар. Эксперты анализируют средние значения стоимости этих продуктов питания и рассчитывают ИПЦФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025431-mirovye-tseny-na-produkty-snizhayutsya/