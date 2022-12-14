Мировые цены на основные продукты питания замедлились, утверждают аналитики

В 2022 году многие страны мира столкнулись с рекордной инфляцией. Однако в ноябре мировой рост цен на продовольственные товары снова замедлился. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).
Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) используется для того, чтобы следить за ростом мировых цен на пять основных продовольственных товаров: мясо, молоко, зерно, масло и сахар. Эксперты анализируют средние значения стоимости этих продуктов питания и рассчитывают ИПЦФ.
По итогам ноября индекс ФАО составил 135,7 пункта. За месяц он снизился на 0,2 пункта (в октябре было 135,9).
За месяц заметно снизились мировые цены на мясо, за счет чего ИПЦФ уменьшился с 118,2 до 117,1 пункта. Подобная ситуация наблюдается с молочной продукцией (индекс снизился с 139,3 до 137,5 пункта) и зерновыми культурами (с 152,3 до 150,4 пункта).
Эксперты объясняют снижение мировых цен на зерновые возобновлением участия России в сделке по зерну и снижением импортного спроса на поставки из США. А вот мясо упало в цене из-за увеличения экспорта из Австралии и Бразилии.
Несмотря тот факт, что в мире цены на эти продовольственные товары постепенно становятся ниже (снижение началось еще весной текущего года), в Казахстане, наоборот, они лишь растут.
Так, например, ранее мы рассказывали о том, что в стране за год подорожали все популярные виды мяса. Также сильный рост цен был зафиксирован и на молочную продукцию.
Впрочем, в то же время в ноябре заметно выросли мировые цены на растительное масло, а также на сахар, который в последние месяцы заметно упал в цене в Казахстане. Впервые за семь месяцев снижения индекс ФАО на растительные масла увеличился с 151,3 до 154,7 пункта.
Но сильнее всего изменились цены на сахар. Индекс вырос сразу с 108,6 до 114,3 пункта. Как отмечают эксперты, резкий рост цен на сахар главным образом объясняется активными закупками на фоне ограничения мирового предложения, а также из-за объявленного Индией понижения квоты на экспорт.
Таким образом, по итогам всех изменений в ценах, индекс ФАО в ноябре 2022 года лишь немного превышает прошлогодний показатель – всего на 0,3% (135,3 пункта в ноябре 2021 года).
Другими словами, после снижения цен, которое началось еще весной 2022 года, средний мировой рост цен на продовольственные продукты практически вернулся к прошлогодним показателям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001477-mirovye-tseny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-zamedlilis-utverzhdayut-analitiki/