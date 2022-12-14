Мировые цены на основные продукты питания замедлились, утверждают аналитики

Еда. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2022 году многие страны мира столкнулись с рекордной инфляцией. Однако в ноябре мировой рост цен на продовольственные товары снова замедлился. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) используется для того, чтобы следить за ростом мировых цен на пять основных продовольственных товаров: мясо, молоко, зерно, масло и сахар. Эксперты анализируют средние значения стоимости этих продуктов питания и рассчитывают ИПЦФ.

По итогам ноября индекс ФАО составил 135,7 пункта. За месяц он снизился на 0,2 пункта (в октябре было 135,9).

Индекс потребительских цен ФАО. На основе данных: www.fao.org

За месяц заметно снизились мировые цены на мясо, за счет чего ИПЦФ уменьшился с 118,2 до 117,1 пункта. Подобная ситуация наблюдается с молочной продукцией (индекс снизился с 139,3 до 137,5 пункта) и зерновыми культурами (с 152,3 до 150,4 пункта).

Эксперты объясняют снижение мировых цен на зерновые возобновлением участия России в сделке по зерну и снижением импортного спроса на поставки из США. А вот мясо упало в цене из-за увеличения экспорта из Австралии и Бразилии.

Несмотря тот факт, что в мире цены на эти продовольственные товары постепенно становятся ниже (снижение началось еще весной текущего года), в Казахстане, наоборот, они лишь растут.

Так, например, ранее мы рассказывали о том, что в стране за год подорожали все популярные виды мяса. Также сильный рост цен был зафиксирован и на молочную продукцию.

Впрочем, в то же время в ноябре заметно выросли мировые цены на растительное масло, а также на сахар, который в последние месяцы заметно упал в цене в Казахстане. Впервые за семь месяцев снижения индекс ФАО на растительные масла увеличился с 151,3 до 154,7 пункта.

Но сильнее всего изменились цены на сахар. Индекс вырос сразу с 108,6 до 114,3 пункта. Как отмечают эксперты, резкий рост цен на сахар главным образом объясняется активными закупками на фоне ограничения мирового предложения, а также из-за объявленного Индией понижения квоты на экспорт.

Индекс потребительских цен ФАО. На основе данных: www.fao.org

Таким образом, по итогам всех изменений в ценах, индекс ФАО в ноябре 2022 года лишь немного превышает прошлогодний показатель – всего на 0,3% (135,3 пункта в ноябре 2021 года).

Другими словами, после снижения цен, которое началось еще весной 2022 года, средний мировой рост цен на продовольственные продукты практически вернулся к прошлогодним показателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001477-mirovye-tseny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-zamedlilis-utverzhdayut-analitiki/