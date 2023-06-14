Сколько человек работает в самой высокооплачиваемой сфере Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более миллиона человек занято в отрасли казахстанской промышленности. Сколько из них работает в самой высокооплачиваемой горнодобывающей сфере, рассказали аналитики Ranking.kz.

По итогам первого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 340 636 тенге. Но этот показатель может различаться в зависимости от сфер экономики, специализаций, должностей и других факторов.

Например, одной из самых высокооплачиваемых является отрасль промышленности. Средняя зарплата среди занятых в ней трудящихся в первые три месяца текущего года была равна 474,9 тыс. тенге.

Где платят больше всего

Отрасль промышленности между тем можно разбить на разные сферы, где показатель также средней номинальной зарплаты будет различаться.

Так, например, меньше всего платят в сфере водоснабжения, канализационной системы и контроля над сбором и распределением отходов – всего 201,9 тыс. тенге. Это более чем в два раза ниже среднего показателя в секторе.

В сфере энергоснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования зарплаты чуть выше – 281,9 тыс. тенге. А в обрабатывающем секторе средняя номинальная зарплата по итогам первого квартал 2023 года составила около 392 тыс. тенге.

Абсолютным рекордсменом является сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – здесь в среднем платят около 766,6 тыс. тенге в месяц. Это самый высокий показатель не только в разрезе отрасли промышленности, но и среди всех сфер экономики.

При этом зарплаты заметно отличаются и в зависимости от региона. Так, например, самые высокие оклады платят работникам промышленности Атырауской области – более 1 млн тенге в месяц. Следом идет Мангистауская область – 970,5 тыс. тенге, а замыкает тройку лидеров Улытауская область – 614,8 тыс. тенге.

Наименьшие показатели средней зарплаты в промышленной отрасли были зафиксированы в Жетысуской (212,9 тыс. тенге) и Северо-Казахстанской (213,8 тыс. тенге) областях, а также в Шымкенте (268,4 тыс. тенге).

Зарплаты в сфере промышленности. Инфографика: ranking.kz

Где больше всего работников

Всего в промышленной сфере в первом квартале 2023 года трудилось порядка 1,14 млн человек. Это на 2% больше, чем годом ранее. Больше всего занятых числилось в Карагандинской области – 147,7 тыс.

Далее идут Восточно-Казахстанская (91,4 тыс.) и Павлодарская (89,4 тыс.) области. Наименьшие показатели наблюдались в Северо-Казахстанской (25,3 тыс.), Жетысуской (26,4 тыс.) и Абайской (28,9 тыс.) областях.

Занятость по регионам Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Большая часть работников в первом квартале 2023 года была занята в обрабатывающей промышленности – 615,6 тыс. человек. В секторе электроснабжения – 158,5 тыс. человек, а в сфере водоснабжения – 87,9 тыс. человек.

В самой высокооплачиваемой сфере горнодобывающей промышленности было занято 276,7 тыс. человек, то есть четверть всех работников отрасли.

Сколько работает в сфере промышленности. Инфографика: ranking.kz

Но несмотря на относительно высокие показатели средней зарплаты в промышленной отрасли Казахстана, здесь не наблюдается высокий рост реальной заработной платы. По итогам первого квартала 2023 года она выросла лишь на 1,4% за год, тогда как показатель средней номинальной зарплаты – на 21,7%.

Отметим, что во многих других сферах экономики страны реальные зарплаты вовсе не успевают за инфляцией, то есть они теряют свою покупательную способность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024694-skolko-chelovek-rabotaet-v-samoy-vysokooplachivaemoy-sfere-kazahstana/