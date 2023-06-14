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Сигареты сильно подорожали в Казахстане

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Деньги и сигареты.
Деньги и сигареты: pixabay.com

Цены на табачную продукцию постоянно увеличиваются в Казахстане, а вместе с ними растут и расходы курильщиков. О том, сколько в среднем казахстанцы тратят на сигареты, рассказали аналитики EnergyProm.

С января по апрель 2023 года в Казахстане было произведено 5,1 млрд сигарет и прочих подобных табачных изделий. Это сразу на 4,8% меньше, чем было в прошлом году.

Однако уменьшение объемов производства никак не способствовало снижению цен – сигареты в Казахстане по итогам мая подорожали сразу на 17,9% за год. Самый сильный рост цен был отмечен в Астане – 23,2%. Следом идут Алматы и Северо-Казахстанская область – 21,1% и 20,8% соответственно.

Наименьший годовой рост цен наблюдался в Акмолинской (12,8%), Карагандинской (13,9%) и Абайской (16,2%) областях. В Шымкенте он был равен 16,5%.

Между тем напомним, что инфляция в мае составила 15,9%.

Рост цен на сигареты и другую табачную продукцию в Казахстане.
Рост цен на табачную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на сигареты происходит не только в рамках общего подорожания товаров и услуг, но еще и в результате действий правительства.

Напомним, в Казахстане действуют минимальные розничные цены на табачную продукцию, которые постоянно повышаются. Следующее подорожание произойдет 1 июля 2023 годасразу на 60 тенге.

Такие действия направлены на снижение спроса на сигареты среди населения, однако, как показывает практика, повышение цен в первую очередь приводит к увеличению расходов казахстанцев.

Так, например, в 2022 году одно среднестатистическое домашнее хозяйство в стране потратило на табачные изделия примерно 44,8 тыс. тенге – на 10,8% больше, чем годом ранее.

В разных регионах эта сумма сильно отличается. Например, больше всего денег на сигареты ушло у жителей Павлодарской области – 83,1 тыс. тенге в среднем на домохозяйство, что на 13,3% больше предыдущего показателя.

Значительные суммы на табачную продукцию также тратят домохозяйства Северо-Казахстанской (77,2 тыс. тенге, рост 9,6%) и Восточно-Казахстанской (71,9 тыс. тенге, рост 24,8%) областей.

Меньше всего за табачные изделия отдали жители Шымкента – всего 8,8 тыс. тенге в среднем на домохозяйство за год, однако и здесь наблюдается сильный рост – сразу на 14,2%.

В среднем по 44,8 тыс. тенге в год тратят казахстанские семьи на сигареты.
Сколько тратят казахстанские семьи на сигареты. Инфографика: energyprom.kz

Также стоит отметить, что проблема с табачной продукцией в стране не ограничивается лишь ростом цен. В Казахстане наблюдается рост популярности так называемых "электронок", вейпов и систем нагревания табака среди детей и подростков.

Эта проблема является настолько острой, что в правительстве даже рассматривают возможность полного запрета продажи данного вида продукции в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024653-sigarety-silno-podorozhali-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Сигареты сильно подорожали в Казахстане

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