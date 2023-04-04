Сколько денег тратят на сигареты казахстанцы

Курение в машине. Иллюстративное фото: Zabavna/Getty Images

Некоторые привычки с каждым годом обходятся казахстанцам все дороже. Например, это касается курения. О том, на сколько за год подорожали табачные изделия, рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане зафиксировано снижение производства табачных изделий. За первые два месяца текущего года в стране произвели 2,3 млрд сигар, сигарет, папирос и прочих подобных изделий из табака или его заменителей, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

При этом снижение не коснулось средней стоимости сигарет. По итогам февраля она выросла на 19,3% за год.

Самое заметное подорожание было зафиксировано в Астане – сразу на 24,3%. Сильный рост цен также наблюдался в Восточно-Казахстанской (на 22,4%), Акмолинской (на 22,3%), Жамбылской (на 22,1%) областях и в Алматы (на 21,3%).

Меньше всего средняя стоимость сигарет выросла в Павлодарской области – всего на 12,5%.

Рост цен на сигареты. Инфографика: energyprom.kz

Вслед за ростом цен заметно увеличились и расходы казахстанцев. Так, в четвертом квартале 2022 года денежные расходы домашних хозяйств на табачные изделия составили в среднем 11,5 тыс. тенге – это сразу на 9,4% больше, чем было годом ранее.

Больше всего тратят на сигареты жители Северо-Казахстанской области – 20,5 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство. На втором месте расположилась Павлодарская область – 20,3 тыс. тенге. Замыкает тройку Акмолинская область – 19,3 тыс. тенге в квартал.

Меньше всего тратят на табачные изделия жители Шымкента (2,6 тыс. тенге), Мангистауской (3,2 тыс. тенге) и Туркестанской (4,5 тыс. тенге) областей.

Сколько казахстанцы тратят на сигареты. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, одной из причин роста цен на табачную продукцию является периодическое повышение минимальной стоимости сигарет в Казахстане.

Так, например, согласно приказу министра финансов РК “Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком”, минимальная цена за пачку из 20 сигарет с фильтрами на данный момент составляет 650 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2015356-skolko-deneg-tratyat-na-sigarety-kazahstantsy/