Помогают ли безработным гражданам трудоустроиться в Казахстане

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В Казахстане более 350 тыс. человек были охвачены мерами по содействию занятости. Сколько из них нашли работу, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На текущий момент в стране действует Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. В рамках него безработным казахстанцам помогают трудоустроиться, обучают новым специальностям и основам предпринимательства.

Как отмечают в Минтруда, по состоянию на 1 июня текущего года порядка 352,6 тыс. человек были охвачены различными мерами содействия занятости.

В итоге было трудоустроено около 233,1 тыс. человек, из которых порядка 100,1 тыс. граждан нашли постоянную работу.

Также в рамках проекта оказывается содействие молодым казахстанцам, ищущим свою первую работу, и гражданам предпенсионного возраста, которым бывает нелегко трудоустроиться в силу возраста.

Всего на субсидируемые рабочие места трудоустроено 133 тыс. человек, из которых было направлено:

на социальные рабочие места – 14,6 тыс. человек;

человек; на молодежную практику – 8,6 тыс. человек;

человек; на общественные работы – 94,8 тыс. человек;

человек; по проекту "Первое рабочее место" – 3,9 тыс. человек;

человек; по проекту "Контракт поколений" – 140 человек;

человек; по проекту "Серебряный возраст" – 11 тыс. человек.

Помимо трудоустройства, в рамках проекта проводится обучение казахстанцев. Так, курсами по основам предпринимательства было охвачено 88,3 тыс. человек, из которых порядка 66,7 тыс. в итоге получили сертификаты.

Также онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 25,2 тыс. безработных, из них 22,8 тыс. завершили обучение. При этом еще порядка 64,7 тыс. человек в целях выбора сферы деятельности прошли социальную профориентацию.

Кроме того в текущем году в рамках нацпроекта предусмотрена выдача 9 тыс. грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге в 2023 году). С начала года уже было выдано 2 615 грантов.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года число безработных в Казахстане составило 453,5 тыс. человек – это на 0,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024369-pomogayut-li-bezrabotnym-grazhdanam-trudoustroitsya-v-kazahstane/