Почему казахстанские АЗС так и не повысили цены на топливо, объяснил эксперт

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 12 апреля в Казахстане вступил в силу приказ Минэнерго о повышении предельных цен на бензин и дизтопливо. Однако на автозаправках страны цены остались прежними, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, пока в регионах цены на бензин и дизельное топливо остались прежними. Однако эксперты считают, это продлится недолго, поэтому автовладельцам стоит быть готовыми к подорожанию топлива в самое ближайшее время.

При этом специалисты полагают, что резко повышать стоимость топлива до предельного уровня АЗС не будут. Удорожание, по их мнению, произойдет планомерно.

Стремительно менять цифры на табло заправки, скорее всего, не стали из-за того, что у них есть запасы бензина и дизеля, купленные еще по старым расценкам.

"Я думаю, что это связано с тем, что на нефтебазах остались приличные запасы топлива по старым ценам. Тем более что перед этим власти проводили проверку, и этот факт был выявлен.

Я сейчас думаю, что их, так сказать, убедительно попросили старые запасы продавать по старым ценам. Но я все равно думаю, что раз приказ есть, возможность повышать есть, причины для повышения тоже есть, то цены все равно будут повышены", - пояснил аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

Источник: КТК

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, что 3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

12 апреля Минэнерго опубликовало приказ, согласно которому в стране были утверждены новые цены на топливо:

предельная розничная цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 выросла со 182 тенге до 205 тенге за литр для всех регионов Казахстана;

за литр для всех регионов Казахстана; дизельное топливо подорожало с 230-260 тенге до 295 тенге.

Ранее о повышении цен на топливо высказался премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ.

Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016710-pochemu-kazahstanskie-azs-tak-i-ne-povysili-tseny-na-toplivo-obyasnil-ekspert/