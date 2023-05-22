Казахстанским банкам разрешат вывоз российских рублей до 2024 года

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для обеспечения финансовой стабильности государства ранее был введен запрет на вывоз иностранной валюты. Однако теперь эти меры пересмотрят. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев объявил о запрете на вывоз иностранной валюты и золотых слитков из Казахстана.

Позже в Национальном банке РК объяснили эти меры тем, что подобные действия должны предотвратить риски для финансовой стабильности страны и снизить давление спекулятивного спроса на иностранную валюту.

То есть возникла угроза резкого падения курса тенге к другим иностранным деньгам из-за обширных валютных спекуляций. Однако в итоге банки второго уровня (БВУ) столкнулись с накоплением наличных рублей.

Позже им несколько раз разрешали вывозить российские деньги.

Теперь, согласно проекту постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", вывоз могут разрешить до конца текущего года.

Зачем нужно вывозить валюту

Как указывается на сайте Нацбанка, необходимость вывезти валюту связана с конвертацией наличных рублей в безналичную форму – банки переведут их в электронный формат и пополнят этими средствами корреспондентские счета клиентов.

В итоге разрешение на вывоз рублей позволит БВУ до 1 января 2024 года вовремя осуществлять конвертацию без необходимости ждать разрешения от регулятора.

Обсуждение проекта будет длиться до 5 июня текущего года.

Ранее мы рассказывали о том, как определяется курс рубля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021585-kazahstanskim-bankam-razreshat-vyvoz-rossiyskih-rubley-do-2024-goda/