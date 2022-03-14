Запрет Токаева на вывоз инвалюты объяснили в Нацбанке
На официальном сайте Нацбанка Казахстана сегодня опубликовали пояснения к указу президента Касым-Жомарта Токаева, которым был запрещен вывоз за пределы страны наличной инвалюты и золотых слитков.
Как пояснили в Нацбанке, сейчас на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.
"Банки второго уровня РК обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах.
При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", – пояснили в Нацбанке.
Потому, в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса указом президента по предложению правительства и Нацбанка введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной инвалюты и золотых слитков.
"Принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Нацбанка, а также диверсификацию инструментов сбережения", – говорится в сообщении НБ РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960682-zapret-na-vyvoz-invalyuty-i-zolotyh-slitkov-ukaz-tokaeva-razyasnili-v-natsbanke/