Запрет Токаева на вывоз инвалюты объяснили в Нацбанке

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На официальном сайте Нацбанка Казахстана сегодня опубликовали пояснения к указу президента Касым-Жомарта Токаева, которым был запрещен вывоз за пределы страны наличной инвалюты и золотых слитков.

Как пояснили в Нацбанке, сейчас на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.

"Банки второго уровня РК обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах.

При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", – пояснили в Нацбанке.

Потому, в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса указом президента по предложению правительства и Нацбанка введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной инвалюты и золотых слитков.

"Принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Нацбанка, а также диверсификацию инструментов сбережения", – говорится в сообщении НБ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960682-zapret-na-vyvoz-invalyuty-i-zolotyh-slitkov-ukaz-tokaeva-razyasnili-v-natsbanke/