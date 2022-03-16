Банки должны мониторить приобретение валюты их клиентами, заявил Токаев

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Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана заявил, что на валютном рынке возник спекулятивный спрос. В том числе это произошло из-за покупателей "извне", передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге.

"Нестабильность на валютном рынке связана с паникой и выводом капитала серыми трансграничными денежными перетоками.

В финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей из вне. Позавчера я подписал указ, который вводит ограничение на вывоз валюты за рубеж", - сказал президент.

Он добавил, что банки должны контролировать и мониторить приобретение валюты их клиентами.

"Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств.

Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием.

Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки. В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами.

Следует установить жесткий контроль за соблюдением данных требований банками", - сказал Токаев.

Он добавил, что из-за спекуляции на рынке ни в коем случае нельзя "сжигать" резервы страны.

"Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении", - резюмировал глава государства.

Напомним, что в ходе своего Послания народу сегодня президент объявил о создании трех новых регионов в Казахстане: Алматинскую область разделят на две, создав в ней Жетысускую область, а также будут созданы Абайская и Улытауская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961014-tokaev-banki-dolzhny-monitorit-priobretenie-valyuty-ih-klientami/