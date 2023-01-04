Банкам вновь разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей

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Банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Алихан Смаилов в конце декабря прошлого года, об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей.

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - говорится в сообщении Нацбанка Казахстана, опубликованном сегодня, 4 января.

Отмечается, что постановление вступило в силу со дня его подписания, то есть, 28 декабря, и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.

При этом, в Нацбанке подчеркнули, что на сегодня банки второго уровня в Казахстане располагают различными каналами для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

Напомним, в конце июля прошлого года правительство Казахстана уже разрешало банкам второго уровня вывозить российские рубли из нашей страны соответствующим документом. Тогда постановление действовало до 31 августа 2022.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004167-bankam-vnov-razreshili-razovyy-vyvoz-iz-kazahstana-nalichnyh-rossiyskih-rubley/