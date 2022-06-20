Интернет в Казахстане оказался дешевле, чем в большинстве стран мира

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Отечественный интернет отличается не только приемлемой скоростью соединения, но и низкой стоимостью, согласно международному рейтингу. На каком месте оказался Казахстан и сколько стоят интернет-услуги в других странах, узнали журналисты NUR.KZ.

В период пандемии интернет оказался жизненно необходимым для многих казахстанцев. Большинство фирм воспользовались возможностью перевести своих работников на удаленную работу. В связи с этим, за два года потребление интернет-трафика в Казахстане подскочило вдвое.

Вместе с этим, провайдерам пришлось улучшать и коммуникации, чтобы они справлялись с увеличившейся нагрузкой, что в итоге положительно сказалось и на уровне покрытия интернетом и на общее его качество в стране. На этом фоне одно осталось неизменным – цена на интернет-услуги по-прежнему одна из самых низких в мире.

Как передают аналитики Ranking.kz, казахстанские тарифы оказались одними из самых дешевых в мире. Это отразилось в рейтинге стран по стоимости мобильного интернета, где Казахстан занял восьмое место из 164.

Стоит отметить, что предыдущие показатели в аналогичном рейтинге были лучше – тогда наша страна заняла пятое место из 169. Тем не менее, это не отменяет сам факт дешевизны - один гигабайт трафика в Казахстане стоит всего 0,8 доллара.

Инфографика: ranking.kz

В тройке лидеров оказались Израиль (0,3 доллара за 1 Гб трафика), Россия (0,5 доллара) и Индия (0,6 доллара). Причем Израиль отличается еще и одним из самых высоких показателей интернет-покрытия – 99% всей территории. Для сравнения, Казахстану удалось покрыть пока только 96%.

Параллельно с улучшением доступности интернета в плюсе и качество. Как отмечают эксперты, телекоммуникационный сектор Казахстана - один из самых передовых в Центральной Азии.

Медианная скорость мобильного интернета в стране по итогам апреля текущего года выросла на 24,8% за год - с 16,59 до 20,7 Мбит/с.

Инфографика: ranking.kz

Среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета Казахстан уверенно лидирует. Так, в Кыргызстане показатель составил 19,4 Мбит/с, в Узбекистане - 13,67 Мбит/с, в Таджикистане - 7,84 Мбит/с, в Туркменистане - лишь 3,31 Мбит/с.

Впрочем, несмотря на хорошие показатели интернетизации, где Казахстан опережает многих своих соседей, есть и другие индикаторы, по которым он проигрывает. В частности, в рейтинге стран по уровню свободы интернета Казахстан был признан «несвободным».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974888-internet-v-kazahstane-okazalsya-deshevle-chem-v-bolshinstve-stran-mira/