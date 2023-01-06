Учеба в университетах Казахстана может подорожать, заявили в Миннауки

Вуз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев в кулуарах коллегии ведомства прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать повышения стоимости обучения в вузах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Ергалиев отметил, что уполномоченный орган ежегодно просит университеты не повышать стоимость.

Но при этом он напомнил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу и сами имеют права принимать те или иные решения, в частности, в отношении стоимости обучения.

"Мы как уполномоченный орган призываем их не поднимать стоимость радикально. Но корректировки в пределах инфляции возможны, так скажем… В связи с изменением цен на рынке, инфляции, ежегодная практика заключается в том, что вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции. Это естественная корректировка. Но в целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная. Все дорожает", - отметил он.

Всего, по его словам, по стране насчитывается 600 тыс. студентов, из них примерно 40% обучается по гранту, порядка 60% - на платной основе.

Отметим, ранее в Минздраве сообщили, что казахстанские студенты, обучающиеся по государственному гранту, могут также рассчитывать на получение стипендии. При этом студентам-медикам их планируется увеличивать ежегодно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004398-ucheba-v-universitetah-kazahstana-mozhet-podorozhat-zayavili-v-minnauki/