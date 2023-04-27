Как изменились цены на аренду жилья в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году жители Казахстана столкнулись с резким подорожанием арендного жилья. Как с тех пор изменилась его стоимость в разных городах страны, рассказали аналитики портала "Крыша".

Казахстанский рынок арендного жилья в 2022 году испытал сразу два резких скачка цен. Сначала подорожание произошло в конце лета – примерно на 12,4% за месяц. Эксперты связывали этот "бум" с началом нового учебного года и поступлением абитуриентов в университеты страны.

Второй скачок цен произошел в конце сентября, когда в России объявили о начале частичной мобилизации. Многие россияне приняли решение уехать в соседние страны, в том числе и в Казахстан. Этим воспользовались некоторые арендодатели, которые сразу же начали повышать цены на свои услуги.

В итоге к концу года средняя цена за один квадратный метр съемного жилья установилась в районе 4 678 тенге против 3 395 тенге в начале года. Рост цен составил порядка 37,2%.

Впрочем, как отмечают аналитики, рынок жилья начинает "остывать", и цены на аренду постепенно возвращаются к своим старым показателям. С начала текущего года стоимость съемного жилья опустилась в среднем на 3,5%.

Самое сильное снижение было зафиксировано в следующих городах:

Кокшетау – на 8,4%;

Алматы – на 7,9%;

Усть-Каменогорск – на 7,4%.

При этом цены выросли в Костанае (на 3,6%) и Павлодаре (на 3%), а в Атырау ставки с начала года не изменились.

Как отмечают аналитики, на данный момент стоимость "квадрата" арендного жилья в среднем по стране составляет 2 890 тенге. Если сравнивать с осенними ценами, то снижение составило порядка 36%.

Стоимость аренды в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Впрочем, стоимость аренды жилья все равно остается достаточно высокой. Особенно это касается Алматы. Здесь в среднем за 1-комнатную квартиру придется заплатить 200 тыс. тенге, за 2-комнатную – порядка 300 тыс. тенге, а за 3-комнатную – около 400 тыс. тенге.

Для сравнения: за такие же квартиры, но в Шымкенте, просят в среднем от 100 тыс. до 150 тыс. тенге.

Что касается общереспубликанских цен, то здесь они варьируются от 120 тыс. тенге "однушку" до 190 тыс. тенге за "трешку".

Стоимость аренды в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Напомним, в прошлом месяце также наблюдалось снижение цен на рынке вторичной недвижимости, правда лишь на 0,7% за месяц. При этом квадратные метры по-прежнему стоят дороже, чем год назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018513-kak-izmenilis-tseny-na-arendu-zhilya-v-kazahstane/