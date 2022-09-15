Сколько стоит аренда жилья в Нур-Султане, Алматы и других городах Казахстана

Иллюстративное фото: Zhanel Seitakhmetova/EyeEm/Getty Images

Стоимость аренды жилья в Алматы достигла почти пяти тысяч тенге за квадратный метр, увеличившись более чем на 60% за год. Какие цены также представлены в столице и других крупных городах Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Рост цен на жилье начал стабилизироваться в Казахстане. В августе “первичка” подешевела на 0,1% за месяц, а “вторичка” за этот период подорожала всего на 0,4%. Чего не скажешь об аренде благоустроенного жилья. Всего за месяц она в среднем выросла на 12,4%.

При этом больше всего рост цен на съемную жилую недвижимость отразился на жителях Алматы, составив 26,6% за месяц и целых 62,5% за год.

По данным информационно-аналитической системы Бюро национальной статистики (БНС), средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в августе здесь составила 4 920 тенге за один квадратный метр. Это самый большой показатель по стране.

Таким образом, квартира площадью 50 квадратных метров в последний месяц лета в мегаполисе сдавалась в среднем за 246 тысяч тенге. К слову, из-за этого гостям и жителям Алматы стало выгодней заселяться в гостиницы, чем снимать жилье.

Сколько стоит аренда жилья в Казахстане

В среднем по стране квадратный метр съемного жилья стоит 4 029 тенге. В августе прошлого года было 1 830 тенге.

При этом, отметим, что с января текущего года этот показатель считается по новой методике. Согласно ей, был сделан перерасчет старых данных, в результате чего за год среднереспубликанская цена аренды увеличилась всего на 31,8%.

Источник: Бюро национальной статистики

На втором месте по стоимости аренды жилья расположился Нур-Султан (3 876 тенге), где цены выросли на 20,9% за год.

Далее идет Кунаев со средней стоимостью съемного жилья 2 903 тенге за квадратный метр. Год назад учет цен здесь не велся, так как город еще не был областным центром.

Чуть дешевле съем жилья в Актау - 2 722 тенге, что на 19,9% меньше, чем годом ранее. И в Шымкенте - 2 569 тенге (+ 29,9%).

Выше двух тысяч в среднем за квадратный метр аренда жилой недвижимости также стоит в Туркестане - 2 398 тенге (+8,7%), Караганде - 2 395 тенге (+21%), Атырау - 2 204 тенге (+1,5%), Павлодаре - 2 154 тенге (20,7%) и Талдыкоргане - 2 010 тенге (8,2%).

И еще в десяти городах Казахстана съемное жилье в среднем стоит чуть меньше двух тысяч тенге за квадратный метр.

Недалеко от этой суммы ушли Усть-Каменогорск - 1 982 тенге (18,2%), Актобе - 1 950 тенге (15%), Костанай - 1 901 тенге (28,4%), Уральск - 1 893 тенге (34,7%) и Семей - 1 859 тенге (28%).

А в пятерку городов с самой низкой арендой жилья вошли Кокшетау - 1 857 тенге (18%), Петропавловск - 1 841 тенге (20,6%), Кызылорда - 1 723 тенге (26,3%), Тараз - 1 685 тенге (23%) и новоиспеченный областной центр Жезказган, где статистика только начала вестись - 1 654 тенге.

Таким образом, в городе с самой низкой средней стоимостью съемного жилья аренда квартиры площадью 50 квадратных метров будет стоить почти 83 тысяч тенге в месяц. То есть в три раза дешевле, чем в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987859-skolko-stoit-arenda-zhilya-v-nur-sultane-almaty-i-drugih-gorodah-kazahstana/