Финансисты и юристы оказались невостребованными в Казахстане

Женщина в маске сидит на лестнице. Иллюстративное фото: Kiattisak Choohnoo / EyeEm / Getty Images

Граждане, у которых не получается найти работу, могут обратиться за помощью к Электронной бирже труда (ЭБТ). Однако вакансии, которые там опубликованы, подойдут не каждому. О том, кто не нужен работодателям, рассказали в Центре развития трудовых ресурсов.

Казахстанцы, которые ищут работу, всегда могут воспользоваться Электронной биржей труда. На ней публикуются вакансии от работодателей на разные позиции и сферы деятельности.

Однако не всем удастся найти себе работу по специальности. Согласно проведенному анализу, самыми востребованными в 2022 году профессиями на бирже являются: преподаватели, воспитатели и врачи.

По итогам августа спрос на воспитателей превысил предложение в два раза – на данный момент на ЭБТ открыто 3,9 тыс. вакансий на эту должность против 1,8 тыс. резюме.

Похожая ситуация наблюдается и среди преподавателей вузов – на бирже открыто 3,5 тыс. вакансий и всего 2 тыс. резюме. Для врачей было опубликовано 2,2 тыс. вакансий при 1,1 тыс. резюме.

Что касается рабочих профессий, то в стране очень высокая потребность в грузчиках – на сайте биржи опубликовано 2,2 тыс. вакансий на эту позицию, а резюме всего 265 штук. Такая же картина наблюдается и среди строителей – 2,1 тыс. вакансий против 332 резюме.

Кто не нужен работодателям

При дефиците рабочих и социальных профессий в стране наблюдается переизбыток финансистов и юристов. Так, на бирже опубликовано лишь 10 вакансий для финансистов, тогда как количество резюме достигло 324 штук.

Аналогичная проблема и у юристов. На бирже зарегистрировано 1 242 резюме против 304 вакансий.

Также избыток рабочих рук наблюдается среди следующих специальностей:

автомеханик – 354 резюме против 65 вакансий;

биотехнолог – 256 резюме против 12 вакансий;

фельдшер – 681 резюме против 268 вакансий;

животновод – 464 резюме против 95 вакансий.

Ситуация, когда рынок труда ощущает дефицит кадров в одной сфере, а в другой его избыток, может говорить о том, что казахстанцы при получении образования не ориентируются на востребованность выбранной ими профессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988179-tysyachi-finansistov-i-yuristov-ne-mogut-nayti-rabotu-v-kazahstane/