Доллар подорожал более чем на 2 тенге перед праздниками в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 20 марта, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара немного вырос. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 462,36 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 2,15 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 461-462,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге;

покупка – 461-462,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге; в Алматы: покупка – 457,5-463 тенге, продажа – 464-469 тенге;

покупка – 457,5-463 тенге, продажа – 464-469 тенге; в Шымкенте: покупка – 461-462,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 454-461 тенге, продажа – 462,5-468 тенге;

покупка – 454-461 тенге, продажа – 462,5-468 тенге; в Алматы: покупка – 460-461 тенге, продажа – 465-466 тенге;

покупка – 460-461 тенге, продажа – 465-466 тенге; в Шымкенте: покупка – 463-464,5 тенге, продажа – 465,9-467,5 тенге.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, курс доллара США резко упал на 5,11 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013643-dollar-podorozhal-bolee-chem-na-2-tenge-pered-prazdnikami-v-kazahstane/