Доллар подорожал более чем на 2 тенге перед праздниками в Казахстане
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Сегодня, 20 марта, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара немного вырос. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.
Так, на данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 462,36 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 2,15 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 461-462,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге;
- в Алматы: покупка – 457,5-463 тенге, продажа – 464-469 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 461-462,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге.
При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:
- в Астане: покупка – 454-461 тенге, продажа – 462,5-468 тенге;
- в Алматы: покупка – 460-461 тенге, продажа – 465-466 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 463-464,5 тенге, продажа – 465,9-467,5 тенге.
Напомним, что в пятницу, 17 марта, курс доллара США резко упал на 5,11 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013643-dollar-podorozhal-bolee-chem-na-2-tenge-pered-prazdnikami-v-kazahstane/